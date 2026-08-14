Altında zirve sonrası fren!

Spot altın yüzde 0,5 düşüşle 4.326,75 dolar seviyesine inerken, aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 1’e yakın değer kaybederek 4.382,50 dolara geriledi.

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İKİ AYIN ZİRVESİNDEN GERİ DÖNDÜ

Altın, perşembe günü 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini test etmiş ancak günü yüzde 1,3 düşüşle kapatmıştı. Piyasada güçlü ve yeni bir yükseliş katalizörünün bulunmaması, yatırımcıları kazançlarını nakde çevirmeye yöneltti.

Tastylive Küresel Makroekonomi Başkanı Ilya Spivak, altının kısa vadede dalgalı hareket edebileceğini belirtti. Spivak’a göre 4.400 dolar seviyesinin aşılması halinde yıl sonuna kadar 5.000 dolar ihtimali gündeme gelebilir.

FED BEKLENTİLERİ ALTINA DESTEK VERDİ

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ABD’de tarım dışı istihdamın beklenmedik şekilde gerilemesi ve enflasyonun hız kesmesi, Fed’in eylül ayında faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

Temmuz ayında üretici fiyatları değişmezken, haziran verisi yüzde 0,1 düşüş olarak güncellendi. Tüketici fiyatlarındaki artış sınırlı kaldı, benzin fiyatları ise ikinci ay üst üste geriledi.

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CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimalini yüzde 35 olarak fiyatlıyor. Bu oran geçen hafta yüzde 55 seviyesindeydi. Faiz beklentilerinin düşmesi, getiri sağlamayan altına yönelik ilgiyi destekliyor.

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JEOPOLİTİK RİSKLER GÜNDEMDE

ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasını süresiz devam ettirebileceği yönündeki açıklaması da piyasalardaki risk algısını artırdı. Washington yönetimi, ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılabileceği mesajını verdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE GERİLEDİ

Spot gümüş yüzde 0,4 düşüşle 64,17 dolara, platin yüzde 0,3 kayıpla 1.711,84 dolara indi. Paladyum ise 1.306,98 dolar seviyesinde yatay kaldı. Platin ve paladyum, seans sırasında 4 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyelerini gördü.