Altındaki düşüşün nedeni belli oldu! Gözler Fed'e çevrildi

Güvenli liman olarak görülen altın, önceki işlem gününde yaşadığı sert kaybın ardından cuma günü de gerilemesini sürdürdü. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4.030,09 dolar seviyesine inerken, değerli metal son iki haftanın zirvesini gördüğü çarşamba gününden bu yana 130 doların üzerinde değer kaybetti.

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ALTINDA SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Spot altın, önceki seansta yüzde 2 oranında gerilemesinin ardından yeni işlem gününde de aşağı yönlü hareket etti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,4 düşüşle 4.033,20 dolar seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatlarında kısa vadeli düşüş dikkat çekse de haftalık performansın sınırlı ölçüde pozitif kalması bekleniyor. Değerli metalin haftayı yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle tamamlamaya hazırlandığı belirtiliyor.

Piyasa uzmanlarına göre altındaki son geri çekilmede, yükselen petrol fiyatlarının yanı sıra küresel merkez bankalarının sıkı para politikasını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceği endişesi etkili oluyor.

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4 BİN DOLAR SEVİYESİNDE GÜÇLÜ ALIMLAR GELİYOR

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GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altın piyasasında kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini söyledi.

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Altının son haftalarda 3.980 dolar ile 4.170 dolar arasında hareket ettiğine dikkat çeken Lan, fiyatların 4.000 dolar seviyesine veya bu seviyenin biraz altına gerilemesi durumunda güçlü alıcıların yeniden piyasaya girdiğini ifade etti.

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Uzmanlara göre 4.000 dolar seviyesi, altın yatırımcıları açısından kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması durumunda tepki alımlarının hızlanabileceği, aşağı yönlü kırılması halinde ise satış baskısının derinleşebileceği belirtiliyor.

PETROLDEKİ YÜKSELİŞ ENFLASYON KORKUSUNU ARTIRDI

Altın piyasasındaki satışların en önemli nedenlerinden biri Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş oldu. Brent petrol, perşembe günü yüzde 7 değer kazanarak savaşın başlamasından bu yana en güçlü günlük yükselişlerinden birine imza attı.

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Petrol fiyatları, mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Enerji fiyatlarındaki bu hızlı artış, küresel enflasyonun yeniden hız kazanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması halinde ulaşım, üretim ve enerji maliyetlerinin artabileceği, bunun da merkez bankalarının faiz indirimlerine başlamasını zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.

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KIZILDENİZ’DE GERİLİM TIRMANDI

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişte jeopolitik gelişmeler de belirleyici oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’de iki Suudi petrol tankerini hedef almasının ardından İran ve Husilere karşı büyük çaplı bir askeri karşılık verileceğini açıkladı.

Kızıldeniz’de yaşanan saldırılar, küresel enerji ticaretinin güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı. Bölgede tansiyonun yükselmesi, petrol arzında kesinti yaşanabileceği veya tanker taşımacılığı maliyetlerinin artabileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişmelerin ardından yatırımcılar enerji piyasasında daha fazla risk primi fiyatlamaya başladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise enflasyon endişeleri üzerinden altın ve tahvil piyasalarını doğrudan etkiledi.

PİYASALAR FED TOPLANTISINA KİLİTLENDİ

Küresel piyasaların ana gündem maddesi gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası toplantısı olacak. Fed’in toplantıda politika faizini değiştirmeyerek mevcut seviyede sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Ancak yatırımcıların asıl merak ettiği konu, Fed Başkanı’nın gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlar olacak. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulabileceği görüşünü güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı yapılma ihtimalini yaklaşık yüzde 81 oranında fiyatlıyor. Bu beklentinin kuvvetlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Faizlerin yüksek kalması, yatırımcıların dolar ve tahvil gibi faiz getirisi sağlayan araçlara yönelmesine neden olurken, altına olan talebin zayıflamasına yol açabiliyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI DA TEMKİNLİ

ABD Merkez Bankası’nın yanı sıra Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası adımları da yakından takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmedi.

Banka yönetimi, mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda temkinli duruşunu sürdürürken, eylül ayında yeni bir faiz artırımına gidilebileceğine yönelik kapıyı açık bıraktı.

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Avrupa’da enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi, enflasyonla mücadelede yeni bir zorluk olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası’nın da para politikasında gevşemek için acele etmeyeceği değerlendiriliyor.

GÜMÜŞ HAFTALIK KAZANCA HAZIRLANIYOR

Altındaki düşüş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 0,7 değer kaybederek 57,29 dolara geriledi. Buna rağmen gümüşün haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,5 yükselişle kapanış yapması bekleniyor.

Gümüş fiyatları hem yatırım talebinden hem de sanayi üretimindeki kullanımından etkileniyor. Bu nedenle küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönü açısından önemli rol oynuyor.

PLATİN VE PALADYUMDA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Platin fiyatı yüzde 1,3 düşüşle 1.579,49 dolara gerilerken, paladyum yüzde 1,5 değer kaybederek 1.237,50 dolar seviyesine indi.

Her iki değerli metalin de haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlandığı belirtiliyor. Otomotiv sektöründe yoğun şekilde kullanılan platin ve paladyum, küresel büyüme endişeleri ve yüksek faiz beklentilerinden olumsuz etkileniyor.

ALTINDA YÖNÜ FED VE PETROL BELİRLEYECEK

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde Fed’den gelecek mesajların, petrol fiyatlarının seyri ve jeopolitik gelişmelerin belirleyici olacağını ifade ediyor.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması durumunda enflasyon baskısının güçlenebileceği, bunun da merkez bankalarının faizleri yüksek tutmasına neden olabileceği belirtiliyor. Böyle bir senaryoda altın üzerindeki satış baskısının bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

Buna karşılık jeopolitik risklerin daha da artması ve güvenli liman talebinin güçlenmesi halinde altın fiyatlarında yeniden hızlı yükselişler görülebileceği ifade ediliyor. Yatırımcıların özellikle 4.000 dolar destek seviyesi ile 4.170 dolar direnç bölgesini yakından izlemesi bekleniyor.