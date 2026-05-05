Altın fiyatları salı günü yükseldi ve bir önceki seansta görülen bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı. Ancak petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi enflasyon endişelerini canlı tutarak ABD faiz görünümünü belirsizleştirdiği için yükseliş sınırlı kaldı.

Spot altın yüzde 0,5 artışla ons başına 4.541,39 dolara çıktı. Külçe altın, önceki seansta yüzde 2’den fazla düşerek 31 Mart’tan bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ OLDU

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, “Pazartesi günü piyasalarda ‘savaş teması’nın geri dönmesi altını aşağı çekti, şimdi fiyatlar bunu sindiriyor gibi görünüyor” dedi.

Ancak Spivak, “Ham petrol fiyatlarındaki toparlanmanın enflasyon endişelerini artırmasıyla tahvil getirileri ve dolar yükseldi. Bu durum faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yüksek petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek faiz artışı ihtimalini artırabiliyor. Altın her ne kadar enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altına olan talebi azaltıyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Yatırımcılar artık bu yıl için ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerini büyük ölçüde fiyatlamadan çıkarmış durumda. Piyasalar, Mart 2027’ye kadar faiz artışı ihtimalini yüzde 37 olarak görürken, bir hafta önce yüzde 27 oranında faiz indirimi beklentisi bulunuyordu.

ABD ve İran, kırılgan ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol mücadelesi kapsamında deniz ablukalarıyla pazartesi günü yeni saldırılar düzenledi.

ABD ordusu pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçişleri engellemeye çalıştığı sırada altı küçük İran teknesini imha ettiğini ve İran’a ait seyir füzeleri ile insansız hava araçlarını engellediğini bildirdi.

Yatırımcılar şimdi ABD’de açıklanacak önemli verileri bekliyor. Bunlar arasında iş ilanları verisi, ADP istihdam raporu ve nisan ayı tarım dışı istihdam verisi yer alıyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,4 artışla ons başına 73,03 dolara yükseldi. Platin yüzde 1,3 artışla 1.970,85 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,2 yükselişle 1.497,91 dolara ulaştı.