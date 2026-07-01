Altındaki sert düşüşün nedeni belli oldu!

Piyasalarda ana gündem, Orta Doğu’daki ateşkes sürecinin geleceği ve Fed’in bundan sonraki faiz adımları oldu. ABD ile İran arasında kalıcı barışa yönelik umutların azalması, enerji fiyatları ve enflasyon görünümüne dair soru işaretlerini artırdı. Bu tablo, Fed’in faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendirirken, faiz getirisi olmayan altın üzerindeki satış baskısını da artırdı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Spot altın yüzde 0,6 düşüşle ons başına 3.981,69 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1,1 değer kaybederek 3.994,40 dolardan işlem gördü. Böylece altın, güvenli liman talebine rağmen yüksek faiz beklentileri karşısında zayıf bir görünüm sergiledi.

İran cephesinden gelen son açıklamalar da piyasalardaki tansiyonu artırdı. İran, çatışmaların başlamasının ardından bölgeye giden üst düzey ABD yetkilileriyle yakın vadede görüşme planı olmadığını duyurdu. İranlı yetkililer, nükleer programına yönelik olası kısıtlamalar gibi daha karmaşık başlıkların ele alınabilmesi için öncelikle iki hafta önce imzalanan ateşkesin şartlarının netleşmesi gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Bu gelişme, bölgede diplomatik sürecin hızlı ilerlemeyeceği yönündeki beklentileri artırdı. Kalıcı barış umutlarının zayıflaması, özellikle enerji arzı ve küresel enflasyon görünümü açısından riskleri yeniden gündeme taşıdı. Piyasalar, jeopolitik risklerin enflasyonu canlı tutabileceğini ve bunun Fed’in para politikasında daha sıkı bir çizgide kalmasına neden olabileceğini değerlendiriyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

FED FAİZ POLİTİKASI TAKİP EDİLECEK

Haberin Devamı

Fed kanadından gelen mesajlar da altındaki düşüşte etkili oldu. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının yeterince azalmaması halinde daha yüksek faiz oranlarını destekleyebileceğini söyledi. Bu açıklama, Fed’in sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 67 olarak fiyatlıyor. Faiz artışı beklentisinin güçlenmesi, altın için olumsuz bir tablo yaratıyor. Çünkü yüksek faiz ortamı, yatırımcıların getiri sağlamayan altın yerine tahvil ve dolar gibi alternatif varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

Haberin Devamı

Yatırımcıların gözü şimdi ABD’den gelecek kritik makroekonomik verilerde. Gün içinde açıklanacak haziran ayı ADP özel sektör istihdam verisi ve perşembe günü yayımlanacak tarım dışı istihdam rakamları, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek. İstihdam piyasasının güçlü kalması halinde Fed’in daha uzun süre sıkı para politikasında kalabileceği düşünülüyor.

Haberin Devamı

Dolar cephesindeki gelişmeler de piyasaların radarında. OMFIF tarafından yapılan ankete göre, ABD dolarına yönelik siyasi risklerin artması nedeniyle önümüzdeki on yılda daha fazla merkez bankasının rezervlerindeki dolar ağırlığını azaltmayı planladığı görüldü. Bu durum uzun vadede altın için destekleyici bir unsur olarak değerlendirilse de kısa vadede Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler daha baskın bir fiyatlama unsuru olmaya devam ediyor.

Değerli metallerdeki satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 0,9 düşüşle 58,04 dolara gerilerken, platin yüzde 0,9 kayıpla 1.537,78 dolardan işlem gördü. Paladyum ise yüzde 0,2 değer kaybederek 1.202,33 dolara indi.

Analistlere göre altın fiyatlarında kısa vadeli yönü, ABD istihdam verileri ve Fed üyelerinden gelecek yeni mesajlar belirleyecek. Enflasyonun dirençli kalması ve faiz artışı ihtimalinin güçlenmesi halinde altında baskının sürebileceği belirtiliyor. Buna karşılık jeopolitik risklerin yeniden tırmanması veya ABD ekonomisinde yavaşlama sinyallerinin artması, güvenli liman talebini destekleyerek altının kayıplarını sınırlayabilir.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda gözler şimdi iki kritik başlıkta: Orta Doğu’da diplomatik sürecin nasıl ilerleyeceği ve Fed’in faiz politikasında ne kadar sert kalacağı. Bu iki başlık, altının önümüzdeki dönemde yeniden toparlanıp toparlanmayacağını belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.