Rapora göre son yıllarda ABD merkezli ekonomik düzen zayıflarken, merkez bankalarının rezerv tercihleri de değişmeye başladı. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin dolar yerine altına daha fazla yönelmesi, piyasada yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

DEV BANKADAN EZBER BOZAN TAHMİN!

Banka, altının rezervlerdeki payını belirleyen üç ana unsur olduğunu vurguladı: Altın miktarı, altın fiyatlarının seviyesi ve küresel döviz rezervlerinin büyüklüğü.Raporda en dikkat çeken bölüm ise fiyat tahmini oldu. Deutsche Bank’a göre gelişmekte olan ülkelerin döviz rezervleri 5 trilyon dolara düşer ve altının rezervlerdeki payı yüzde 40’a çıkarsa, altının ons fiyatı önümüzdeki 5 yıl içinde 8 bin dolara kadar yükselebilir.

Banka, uzun vadede altının dolara bağımlılığı azalan yeni finansal düzende “dengeleyici güç” haline gelebileceğini belirtti. Altın artık sadece yatırım aracı değil, küresel güç dengelerinde güven unsuru olarak da yeniden sahneye çıkıyor.

ALTININ REZERVLERDEKİ PAYINI ETKİLEYEN ÜÇ TEMEL NEDEN

Geleneksel düşüncenin aksine, Deutsche Bank merkez bankası rezervlerindeki altın payının küresel para sistemi tarafından değil, küresel jeopolitik ortam tarafından yönlendirildiğini savunurken merkez bankası rezervlerinde doların payının yüzde 60'lardan yüzde yüzde 40'lara gerilediğini, altının payının ise üç katı artarak yüzde 30'a ulaştığını belirtti.

Altının merkez bankası rezervlerindeki payının üç temel faktörle şekillendiğini ifade eden banka, bunları merkez bankalarının elinde tuttuğu altın miktarı, altın fiyatlarının seviyesi ve küresel döviz rezervlerinin büyüklüğü olarak açıkladı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarını artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtilen raporda küresel döviz rezervlerinde de yapısal bir gerileme eğiliminin başlayabileceği değerlendirildi. Banka analistlerine göre bu gelişmeler, altının rezervler içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.