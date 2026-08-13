Altını olanlar dikkat! Fiyatlar daha fazla artar mı?

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentiler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Enflasyonun beklentilere paralel şekilde yavaşlaması, faizlerin daha fazla yükseltilmesine yönelik baskının azalabileceği beklentisini güçlendirdi.

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ABD ENFLASYONU ALTINA DESTEK VERDİ

ABD'de açıklanan son tüketici enflasyonu verileri piyasaların odağında yer aldı. Temmuz ayında tüketici enflasyonu ikinci ay üst üste yavaşlayarak yüzde 3,4 seviyesine geriledi. Aylık bazdaki artış ise yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı.

Enflasyondaki bu görünüm, Fed'in faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini beraberinde getirdi. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler devam etse de yeni bir faiz artırımına ilişkin ihtimalin gerilemesi altın fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri oldu.

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Ons altın bu gelişmelerin ardından son on haftanın en yüksek seviyelerine yakın hareket etmeyi sürdürdü.

GÖZLER GÜNÜN İKİNCİ KRİTİK VERİSİNDE

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Yatırımcıların odağı şimdi ABD'de açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildi. Üretici fiyatlarında yaşanacak değişim, önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarının hangi yönde ilerleyebileceğine ilişkin önemli sinyaller verecek.

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Beklentilerin altında gelecek bir üretici enflasyonu verisi, Fed üzerindeki faiz artırma baskısının daha da azalmasına yol açabilir. Buna karşılık beklentilerin üzerinde bir veri, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini yeniden güçlendirebilir.

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Bu nedenle gün içinde açıklanacak veri sonrasında altın fiyatlarında oynaklığın artabileceği değerlendiriliyor.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

Piyasalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimali yaklaşık yüzde 40 seviyesinde fiyatlanıyor. Bir gün önce bu ihtimalin yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olması dikkat çekmişti.

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Faiz artırım beklentisinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altın açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle doların ve ABD tahvil faizlerinin yönü, önümüzdeki günlerde altının performansı açısından yakından takip edilecek.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE FİYATLARI ETKİLİYOR! FİYATLAR DAHA FAZLA ARTAR MI?

Altın fiyatlarının yönünde yalnızca ekonomik veriler değil, jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. Yatırımcılar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin olası gelişmeleri takip ederken, petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme de piyasalardaki risk algısını etkiliyor.

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ABD ile İran arasındaki görüşmelerde yaşanan belirsizlikler ve karşılıklı açıklamaların sertleşmesi ise kısa vadede yeni bir anlaşmaya yönelik beklentileri zayıflatıyor.

Jeopolitik risklerin yüksek kalması, güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin devam etmesine neden olabilir.

ONS ALTIN 4 BİN 400 DOLARIN ÜZERİNDE

Ons altın güne 4 bin 409 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 391 dolar seviyesi görülürken, en yüksek fiyat 4 bin 449 dolara kadar çıktı.

Ons altın şu sıralarda 4 bin 395 dolar civarında işlem görüyor.

4 bin 400 dolar çevresindeki hareketlilik, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli seviyelerden biri olmaya devam ediyor. ABD'den gelecek yeni ekonomik veriler ve Fed beklentilerindeki değişim, ons altında kısa vadeli yönü belirleyebilir.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

İç piyasada gram altın fiyatları da yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Gram altın güne 6 bin 769 liradan başladı.

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Gün içerisinde en düşük 6 bin 745 lira seviyesi görülürken, gram altın 6 bin 834 liraya kadar yükseldi.

Gram altın şu sıralarda 6 bin 834 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Ons altındaki güçlü görünümün yanı sıra dolar/TL'deki hareketlilik de gram altının fiyatlamasında etkili olmaya devam ediyor.

ALTIN YATIRIMCISI BU VERİLERE DİKKAT EDECEK

Altın piyasasında önümüzdeki süreçte ABD üretici enflasyonu, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, dolar endeksi ve tahvil faizleri yakından izlenecek.

Özellikle Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerde meydana gelebilecek değişikliklerin altın fiyatlarında sert hareketlere neden olabileceği belirtiliyor.

Gram altında ise küresel ons altın fiyatına ek olarak dolar/TL kuru belirleyici olmaya devam edecek. Bu nedenle yatırımcıların hem yurt dışındaki ekonomik gelişmeleri hem de döviz piyasasındaki hareketleri birlikte takip etmesi gerekiyor.

Altında gözler şimdi günün ilerleyen saatlerinde gelecek yeni ABD verilerine çevrilmiş durumda. Açıklanacak rakamlar, değerli metalde yeni bir yükseliş dalgasının başlayıp başlamayacağı konusunda önemli sinyaller verebilir.