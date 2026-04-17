Altını yükseltecek tek gelişme! ABD-İran masası piyasaları yerinden oynatacak

17.04.2026 - 07:28 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Altın Fiyatları#Petrol Fiyatları

Orta Doğu’da ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken, tarafların yeni bir zirve için bir araya gelebileceği haberleri ve ateşkesin uzama ihtimali piyasaları hareketlendirdi. Altın fiyatları hafta içerisinde 7.000 TL kritik eşiğini gördükten sonra bu seviyede tutunamazken, gözler ABD ile İran masasından çıkacak sonuca kilitlendi. Peki 7.000 TL’yi aşarsa hangi seviye hedefte? Altın fiyatlarını yükseltecek tek gelişmeyi Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye açıkladı. İşte iki senaryoda altın fiyatları için beklentiler...

ABD ile İran arasındaki ateşkesin 2 hafta daha uzatılabileceği ve tarafların ikinci tur müzakereleri için bir araya gelebileceğine dair haber akışlarıyla birlikte altın fiyatları yeni haftada toparlanma gösterdi.

Altının gram fiyatı çarşamba günü 7.000 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra kritik eşikte tutunamayarak perşembe günü 6.900 TL seviyelerinde seyretti. Piyasalarda barış umuduna ilişkin beklentilerin artması jeopolitik riskleri azaltırken, küresel piyasalarda risk iştahını da canlı tutuyor. Bu kapsamda petrol fiyatları 100 dolar bandının altına sarkarken, ons altın fiyatı da 4.800 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor.

YATIRIMCI TEMKİNİ ELDEN BIRAKMIYOR!

Peki altın fiyatlarında yükselişin devamı gelecek mi? 7.000 TL’yi aşarsa hangi seviye görülür? Ateşkes uzar veya taraflar anlaşma sağlarsa altın fiyatları ne olur? Tam tersi bir durumda olası bir kabus senaryosunda altın nereye kadar düşer? Altında yükseltecek tek gelişmeyi milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Her ne kadar ABD ile İran arasındaki ateşkesin 2 hafta daha uzatılabileceği gibi haberler servis edilse de tarafların sürpriz hareketleri nedeniyle yatırımcılar temkinli duruşlarını sürdürmeye devam ediyor.

7.000 TL’Yİ AŞARSA NEREYE KADAR YÜKSELİR?

Gram altının çarşamba günü 7.006 TL seviyesini görse de üzerinde tutunmakta zorlandığını gözlemliyoruz. Kaldı ki göstergeler zayıf da olsa yukarı sinyali üretmeye devam ediyor. Bu arada 7.200 TL direnç seviyesine çok yakın olduğumuzu da unutmamak lazım. Kalıcı barış konusunda beklentiler güçlenmeden bir trend hareketi olmasını beklemiyoruz. Şimdilik yatay seyirde dalgalanmanın devam etme ihtimali fazladır. 6.700-7.200 TL bandında hareket etmesi pek de sürpriz olmaz.

ALTINI YÜKSELTECEK TEK GELİŞME

Altın fiyatlarında yeni ralli için görüşmelerden ziyade sonuçlara bakılacaktır. Çünkü bir gün yapılan açıklamalar diğer gün tutmadığından söz konusu açıklamalara da güven azalmış durumda. O yüzden icraat takip edilecektir.

Olumlu senaryoda altının, normal koşullarda düşmesi gerekir, çünkü güvenli liman ihtiyacı azalmış olacak. Ayrıca savaşın verdiği tahribat nedeniyle altın tasarrufların merkez bankalarınca kullanılması ihtimalini de unutmamak lazım. Yakın vadede altını yükseltebilecek tek gelişme Fed faiz indirimleri olabilir. O da ABD TÜFE verilerine bağlıdır.

GRAM ALTINDA KABUS SENARYOSU!

Görüşmelerde uzlaşmanın sağlanamaması ve savaşa devam edilmesi petrokimya sektörünü büyük ihtimalle ciddi krize sokacağından, bu sektör ürünlerine ulaşmak zorlaşacaktır. Bu durumda ciddi fiyat oynaklıkları tüm global ekonomiyi tehdit edecektir. Böyle bir ortamda piyasaların geleceğe olumlu bakması oldukça zor olacağından global bir satış dalgasıyla karşılaşılabilir.

Risk iştahı azalacağından gelişen piyasalara da para girişi azalabilir. O zaman not indirimleri, daha yüksek faizler, döviz rezerv azalışları, ciddi talep düşüşü ve enflasyon (hatta stagflasyon) riski artar. Gram altın böyle bir senaryoda 6.200 TL seviyelerine kadar sert bir şekilde düşüş gösterebilir.

ALTIN İÇİN İYİ SENARYODA HEDEF NE?

İyi senaryoda ise gram altının 7.200 TL seviyelerine kadar yükselmesi beklenebilir.”

