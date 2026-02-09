Altının kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 936 bin lira, en yüksek 7 milyon 410 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 7 milyon 317 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 260 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 891 milyon 627 bin 456,15 lira, işlem miktarı ise 1909,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 401 milyon 429 bin 534,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Seren Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.