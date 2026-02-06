Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 775 bin lira, en yüksek 7 milyon 325 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 7 milyon 260 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 290 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 528 milyon 630 bin 801,83 lira, işlem miktarı ise 3 bin 51,67 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 21 milyar 868 milyon 135 bin 273,57 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.