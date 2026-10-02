Altının yönü değişecek mi? Gözler saat 15.30’a çevrildi

Altın yatırımcıları için bugün açıklanacak ABD istihdam verisi öne çıkıyor. Faiz beklentilerinin yeniden şekillendiği piyasada, doların güç kazanması ve ABD Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Ortadoğu’daki gelişmeler ise enflasyon endişeleri üzerinden yakından izleniyor.

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Ons altın sabah saatlerinde önceki kapanışına göre sınırlı yükselse de hafta boyunca oluşan kayıplarını telafi edemedi. İkinci haftalık kayıp riskiyle karşı karşıya olan altında yatırımcıların odağında, bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

SABAH YÜKSELDİ, HAFTALIK KAYIP YÜZDE 3’Ü AŞTI

Spot altının ons fiyatı, TSİ 07.05 itibarıyla 4.179 dolar seviyesinde işlem gördü. Önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,06 yükseliş kaydedilmesine rağmen haftanın genelinde kayıplar öne çıktı.

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Hafta başından bu yana yüzde 3’ün üzerinde değer kaybeden altın, güçlenen ABD doları ve yükselen Hazine tahvil getirilerinin etkisi altında kaldı. Sabah saatlerindeki sınırlı artış, haftalık görünümdeki düşüşü ortadan kaldırmadı.

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PİYASANIN ODAĞINDA SAAT 15.30 VAR

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Yatırımcılar, ABD’de bugün saat 15.30’da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından ipuçları vermesi bekleniyor.

Altın piyasasında da istihdam rakamlarının faiz beklentileri üzerindeki etkisi izlenecek. Dolar ve tahvil getirilerinin baskısının sürdüğü ortamda, açıklanacak verinin altının kısa vadeli seyri açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

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DOLAR VE TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI ZORLUYOR

ABD dolarındaki güçlenme ve Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İstihdam verileri öncesindeki temkinli seyirde, bu iki unsur altının fiyatlamasında öne çıkıyor.

Faiz getirisi sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından daha yüksek fırsat maliyeti taşıyor. Borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması da altının cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Fed’in sonraki adımlarına ilişkin beklentiler, altın piyasasında dikkatle takip ediliyor.

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ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER ENFLASYON ENDİŞESİNİ ARTIRIYOR

Piyasanın takip ettiği bir diğer başlık ise Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmeler. ABD’nin bölgeye ek bir uçak gemisi ve 10 bin asker konuşlandırmayı değerlendirmesi, gerilimi artıran gelişmeler arasında bulunuyor.

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Rodda, bu gelişmelerin yeniden enflasyon baskısı oluşması riskini yükselttiğini belirtti. Böylece yatırımcıların odağında yalnızca ABD’den gelecek ekonomik veriler değil, bölgedeki gelişmelerin enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkileri de yer alıyor.

İRAN’IN OLASI KARŞILIĞI DA YAKINDAN İZLENİYOR

Kaynaklara göre İran, ABD’nin büyük ölçekli askeri saldırılara yeniden başlaması durumunda daha kapsamlı ve güçlü bir karşılık vermeye hazırlanıyor. Bu ihtimal, Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin takip edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Tahran’ın diplomatik girişimleri de sürüyor. Ancak İranlı yetkililerin, özel görüşmelerinde bu girişimlerin başarı olasılığını düşük gördüğü belirtiliyor. Diplomatik çabalar devam ederken askeri gelişmelerin de piyasa katılımcıları tarafından izlendiği aktarılıyor.

ENFLASYON VERİSİ ILIMLI GELDİ, GÖZLER İSTİHDAMA DÖNDÜ

Çarşamba günü açıklanan PCE enflasyon verileri, ABD’de fiyatların ağustos ayında beklentilerden daha az arttığını gösterdi. Fiyat baskılarının, önceki ay bildirilen seviyelere göre daha ılımlı olduğu görüldü.

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Buna rağmen yatırımcılar, Fed’in sonraki adımlarını değerlendirmek için istihdam verilerini beklemeyi sürdürüyor. Enflasyon rakamlarının ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, faiz beklentilerinin şekillenmesinde takip edilecek önemli başlık olarak öne çıkıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Piyasalarda bu ay faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 25 olarak fiyatlanıyor. Haftanın başlarında yaklaşık yüzde 70 seviyesinde bulunan bu oran, hafta içinde belirgin şekilde geriledi.

Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 79 düzeyinde görülüyor. Altın piyasası, bu faiz beklentileri ile dolar ve tahvil getirilerindeki hareketleri birlikte izliyor. Bugün saat 15.30’da açıklanacak istihdam verisinin, söz konusu beklentiler ve altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olması bekleniyor.