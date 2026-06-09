Altının yükselmesi için 3 şart: İşte masadaki yeni tahmin

Spot altın, önceki seansta son iki ayın en düşük seviyelerini test etmesinin ardından yeni günde ons başına 4.332 dolar seviyelerinde yatay seyretti. ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 0,1 değer kaybederek 4.357 dolar seviyesine geriledi.

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ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI TEMKİNLİ TUTUYOR

Piyasalarda risk iştahını etkileyen en önemli başlıklardan biri Orta Doğu'daki gelişmeler olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimleri sonrası İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları durdurma yönünde açıklama yapması tansiyonu düşürse de, bölgedeki kırılgan yapı yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

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İran yönetimi, İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını sürdürmesi halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunurken, piyasalarda güvenli liman talebi tamamen ortadan kalkmış değil.

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FED'İN YOL HARİTASI MERAK EDİLİYOR

Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer unsur ise Fed'in faiz politikası. Goldman Sachs'ın yayımladığı değerlendirmede, güçlü ekonomik büyüme ve istihdam görünümü nedeniyle Fed'in faiz oranlarını 2026 yılı boyunca değiştirmeyeceği, olası faiz indirimlerinin ise 2027 yılına kalabileceği öngörüldü.

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CME FedWatch verileri de yatırımcıların faiz konusunda daha sıkı bir para politikası beklentisini koruduğunu gösteriyor. Piyasalarda aralık ayına kadar faiz artırımı ihtimali yüzde 70'in üzerinde fiyatlanıyor.

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KRİTİK VERİ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Yatırımcılar şimdi gözlerini ABD'de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevirdi. Özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarının, Fed'in gelecek dönemdeki faiz kararlarına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, merkez bankalarının güçlü altın alımlarını sürdürmesinin değerli metali desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. Ancak altının yıl sonuna doğru yeni zirvelere ulaşabilmesi için petrol fiyatları, ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde aşağı yönlü hareketlerin görülmesi gerektiği ifade ediliyor.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın işlemleri sakin seyrediyor. Yatırımcılar İran-İsrail ateşkesinin kalıcılığı konusunda şüpheci davranırken, aynı zamanda bu hafta açıklanacak ve Fed’in politika görünümünü şekillendirecek kritik ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli hareket ediyor” dedi.

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ALTININ YÜKSELMESİ İÇİN 3 ŞART

Waterer, “Merkez bankalarının talebinin desteğiyle altının yıl sonuna kadar yeniden 5.500 dolar seviyesine yükselmesi mümkün görünüyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için petrol fiyatları, tahvil getirileri ve doların da düşüş yönünde hareket etmesi gerekecek” değerlendirmesinde bulundu.