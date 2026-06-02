Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAlüminyum fiyatları dört yılın en yüksek seviyesini gördü
HaberlerUzmanpara

Alüminyum fiyatları dört yılın en yüksek seviyesini gördü

02.06.2026 - 15:29 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#ABD-İran Savaşı#Alüminyum Fiyatları

Alüminyumun ton başına fiyatı, Londra Metal Borsasında ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin tekrar arz endişelerine neden olmasıyla 3 bin 734 dolara kadar çıkarak 4 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Alüminyum fiyatları dört yılın en yüksek seviyesini gördü

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana petrol fiyatlarında görülen sert yükselişler, enflasyonist baskıların artacağına yönelik endişeleri tetiklerken emtia piyasasında sert dalgalanmalar devam ediyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve bölgede çatışmaların devam etmesiyle alüminyum en çok etkilenen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam 6,2 milyon ton civarındaki yıllık alüminyum üretimi ve ihracatı risk altında. Bu üç ülkenin Hürmüz Boğazı üzerinden alüminyum ihracatı yüzde 80’lik orana sahip.

ABD/İsrail-İran Savaşı başladıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Global Aluminium'a (EGA) ait Et-Tavila tesisinin, İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Halife Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda zarar görmesi de arza ilişkin endişelerin kayda değer bir şekilde artmasına neden olmuştu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Savaş başlamadan önce de küresel alüminyum piyasasında arz sıkıntıları varken savaş sonrası arz sıkıntıları daha da şiddetlendi.

Haberin Devamı

Bu durum, Hürmüz Boğazı'nın global ham madde piyasaları açısından petrol ve doğal gaz dışında da oldukça kritik olduğunun net göstergesi oldu. Boğazdan bundan sonra tanker ve gemilerin geçişine ilişkin gelişmelerin alüminyum fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Alüminyum, otomobil, uçak ve inşaat malzemeleri üretiminde kullanılıyor. Öte yandan Çin'in devam eden talebi alüminyum piyasasında hareketlenmelere neden oluyor.

Bu gelişmelerle alüminyumun ton başına fiyatı, Londra Metal Borsasında ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin tekrar arz endişelerine neden olmasıyla 3 bin 734 dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görürken daha sonra 3 bin 716 dolar seviyesinde dengelendi. Alüminyum fiyatları savaş başladığından bu yana yüzde 18'in üzerinde arttı.

Haberin Devamı

Çin'in alüminyum üretimine üst sınır getirmesi fiyat hareketlerinde etkili oldu

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Alüminyum fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden bir tanesi savaşla birlikte alüminyum arzının olumsuz etkilenmesi" dedi.

Orta Doğu ve Körfez bölgesinin küresel alüminyum üretiminin yüzde 8-9'unu gerçekleştirdiğini belirten Ergezen, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle alüminyum arzının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Ergezen, talep güçlü olunca arz da azalınca alüminyumda yukarı yönlü fiyatlamaların desteklendiğini söyledi. Savaş devam ettiği sürece bu güçlü fiyat trendinin devam edeceği öngörüsünde bulunan Ergezen, bununla beraber son dönemde veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, yenilenebilir enerji tarafı ve elektrikli araçların alüminyum talebini desteklediğini vurguladı.

Ergezen, şu ifadeleri kullandı: "Bütün bunların ötesinde elektrik maliyetleri de alüminyum fiyatlarını etkiliyor. Alüminyum üretiminde maliyetin yüzde 30'u, yüzde 40'ı, elektrik maliyetinden kaynaklanmaktadır. Bu enerji maliyetinde son dönemde yaşanan artış alüminyum maliyetlerinde artışa yol açıyor. Bu da fiyatlamaları yukarı çeken diğer bir unsur. Dünyada en fazla alüminyum üreten ülke Çin. Çin alüminyum üretimine üst sınır getirmiş durumda. Bu üst sınırdan dolayı talep artığı zaman arz bunu desteklemiyor."

EN ÇOK OKUNANLAR
Ümit Karan için karar İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Ümit Karan için karar! İlk duruşmada aylık geliri ortaya çıktı
Liverpooldan Galatasaraya Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Liverpool'dan Galatasaray'a! Menajeriyle transfer için temas kuruldu
Özgür Özel kürsüde CHP grup toplantısında Hain Kemal sesleri
Özgür Özel kürsüde! CHP grup toplantısında 'Hain Kemal' sesleri
Karaköyde ABDli fenomene şok Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Karaköy'de ABD'li fenomene şok! Taksici neden 50 Euro istediğini anlattı
Yazarlar
Melih Aşık
Melih AşıkKILIÇ SIRRI
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluOzan Güven için halk mahkemesi!
Deniz Kilislioğlu
Deniz Kilislioğlu‘TBMM kendini mahkeme yerine koymaz’
Eren Aka
Eren AkaBelediye suyu neden 20 lira?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaFilm gibi müze soygunu film oluyor
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular ALS hastası Ramazan Şenin organları ailesi tarafından bağışlandı
Acılarını kalplerine gömüp 3 kişiye umut oldular! ALS hastası Ramazan Şen'in organları ailesi tarafından bağışlandı