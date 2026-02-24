Amazon, 12 milyar dolarlık yatırım yapacak

Canlı Borsa
ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon, Louisiana eyaletinde kuracağı yeni veri merkezi kampüsleri için 12 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

24.02.2026 - 08:54 | | AA
Amazon tarafından yapılan açıklamada, şirketin veri merkezi yatırımlarına ilişkin bilgi verildi.

Louisiana'da kurulacak veri merkezi kampüsleri için 12 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yatırımla veri merkezlerinde 540 tam zamanlı istihdam oluşturulmasının ve buna ek olarak 1710 pozisyonun desteklenmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Amazon'un ayrıca kampüsler için yerel su altyapısına 400 milyon dolara kadar yatırım yapmayı planladığı kaydedildi.

