Ankara- İstanbul arasına yeni otoyol! Bakan Uraloğlu: Çalışmalara başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortak ulaştırma vizyonunun Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

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Bakan Uraloğlu'nu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Irak'ın Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'nin Akdeniz kıyılarına ulaşacak bir demir yolu projesi planlandı, finansman sağlanıp ilk kazmayı vurma aşamasına gelmemiz gerekiyor. Eğer bu proje bugün tamamlanmış olsaydı, Hürmüz bu kadar konuşuluyor olmazdı. Savaşın bir an önce bitmesi isteniyor ama halen saldırı riski varken BAE ve Katar'la bu konu ne kadar konuşulabilir, biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Hazar geçişli BTC hattı şu anda işler durumda, Zengezur Koridorunu hayata geçirme konusunda iradeyi ortaya koyduk, 220 Km Türkiye tarafını yaptık, Azerbaycan 180 Km'lik kısmı yapacak 40 Km'lik Zengezur hattı kaldı. Toplam 860 Km'lik kestirme bir hat hayata geçmiş olacak tamamlandığında.

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"BU YIL İHALESİNİ YAPIP HATTI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

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Marmaray'dan günde en fazla 4 tren geçirebiliyoruz, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çift hatlı demiryolu projesi için 6,75 milyar dolar kredi temin ettik Dünya Bankası desteğinde, bu yıl ihalesini yapıp hattı hayata geçireceğiz.

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Etimesgut'taki askeri havaalanını sil baştan yeniden inşa ediyoruz. Etimesgut'taki askeri havaalanının bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız, Külliyeye 7,5 km mesafede.

Körfez bölgesinde havayolu trafiği durdu tekrar açıldı, İran dışında hava trafiği açık ama savaş öncesi uçulan yerlerin tümüne uçulmuyor, şirketlerin tercihine bıraktık. Şu anda yüzde 4,5 artış var geçen yıla göre havayolu trafiğinde, geçen yılın altında kalmayacağız, üzerine de çıkacağız.

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Trabzon havalimanı 3,5 milyon kapasiteli, önümüzdeki dönemde 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı ve büyük gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist geliştirilecek, ihale ve yer tespitleri yapıldı, bu yıl başlayacağız. 1 Nisan'da 12 milyon kullanıcımız 5G kullanmaya başladı, bu günlerde kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı.

5G SÜRECİ

100 milyona yakın GSM abonemiz var. 1 Nisan'da 12 milyon kullanıcımız 5G kullanmaya başladı, bu günlerde kullanıcı sayısı 30 milyonu aştı. Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar. Geçiş sürecinde sorunlar oluyor 5G'yi görüyoruz ama yeterli hıza ulaşamıyoruz şikayetleri oluyor, gelecek aylarda bunlar da çözülecek.

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ANKARA-İSTANBUL ARASINA YENİ OTOYOL

2002'de 11 bin km demiryolu ağımız vardı bunu 14 bin km'ye çıkardık, halen de 4 bin km üzerinde yapımı devam eden demiryolu var, hedef 2028'de toplam 17 bin km'sini hizmete almayı hedefliyoruz. İleride 28 bin km demiryolu ağına ulaşmak istiyoruz, 48 saatte tüm Türkiye dolaşılabilecek. 320 km hızla çalışacak demiryolu projemiz ile İstanbul/Ankara arası 80 dakikaya inecek. Ankara-İstanbul güzergahındaki süper hızlı demir yolu projesine paralel Akyazı'dan Ankara'ya 276 kilometrelik otoyol çalışmalarına başladık."