Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda varış süresi değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda devam eden T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 projelerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

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Bakan Uraloğlu, “Hatta devam eden çalışmalarımız tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında YHT ile 4 saat 7 dakika süren yolculuk 3 saat 37 dakikaya düşecek.” ifadesini kullandı.

“DARBOĞAZLARI ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

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Ankara-İstanbul YHT hattı kapsamında Eskişehir-İstanbul güzergahında darboğaz yaşanan üç kritik kesim bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında hizmete açıldığını anımsattı. Uraloğlu, “Şimdi T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul YHT hattındaki darboğazları tamamen ortadan kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

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T26 TÜNELİ İLE 250 KİLOMETRE SAAT HIZDA HAT BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK

T26 Tüneli ile Ankara-İstanbul YHT hattının Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde 250 kilometre saat işletme hızına uygun hat bütünlüğünü sağlayacaklarına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mevcut durumda hızlı trenlerimizin yaklaşık 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta ortalama 55 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldığı kesimi 8 kilometrelik T26 Tüneli ile baypas ediyoruz. Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresi T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşecek. Ayrıca tek hatlı bağlantı nedeniyle tren buluşmalarında yaşanan gecikmeleri azaltacak, yük trenleri üzerindeki işletme kısıtlarını da kaldıracağız. Toplam 5 bin 587 metrelik tünelin altyapı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarına devam ediyoruz.”

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DOĞANÇAY RİPAJI-2 İLE 19 DAKİKALIK KAZANÇ

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Doğançay Ripajı-2 projesinin de Ankara-İstanbul YHT hattındaki en kritik kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, proje kapsamında toplam 7 bin 544 metre uzunluğunda tünel, 3 bin 795 metre güvenlik tüneli ve yaklaşık 795 metre uzunluğunda viyadük imalatı gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Doğançay Ripajı-2’nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek. Böylece Ankara-İstanbul YHT hattında toplam 19 dakikalık kazanç sağlanacak.” dedi.