Ankara- Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu, Delice’den başlayarak Çorum ve Merzifon üzerinden Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Delice-Çorum arasının temelini 14 Temmuz 2025’te attıklarını hatırlatan Uraloğlu, “3 bin on dört personel ve 850 makineyle gece gündüz çalışıyoruz. Bugün itibarıyla genel ilerlememiz yüzde 40’ı aştı.” dedi.

ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA İHALELERİ TAMAMLANDI

Uraloğlu, hattın devamındaki 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumlarının yapılacağını ve çalışmalara başlanacağını kaydetti.

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ANKARA-SAMSUN ARASI 2,5 SAATE DÜŞECEK

Saatte 200 kilometre hıza uygun planlanan hattın tamamlanmasıyla Çorum’un ilk kez demiryolu ağına bağlanacağını belirten Uraloğlu, “Çorum-Ankara arası 1 saat 20 dakikaya düşecek. Hattın Samsun’a kadar tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi ise 2,5 saat sürecek.” açıklamasında bulundu.

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YILDA 12 MİLYON YOLCU VE 14 MİLYON TON YÜK HEDEFİ

Bakan Uraloğlu, proje tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımayı öngördüklerini söyledi. Hattın Karadeniz ile İç Anadolu ve Akdeniz arasında güçlü bir demiryolu bağlantısı oluşturacağını belirten Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, Samsun Limanı ile Mersin Limanı arasındaki yük taşımacılığına da katkı sağlayacak.” dedi.

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8 TÜNEL VE 19 KÖPRÜDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalardaki son durumu aktaran Uraloğlu, “Kazı çalışmalarında yüzde 90 ilerleme sağladık. 8 tünelimizde çalışmalarımız sürerken 31 köprümüzün 19’unda da yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi. Uraloğlu, aç-kapa yapıları, alt ve üst geçitler ile menfezlerde de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.