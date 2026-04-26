Ankara-Sivas YHT Hattı 3 yaşında!
HaberlerUzmanpara

Ankara-Sivas YHT Hattı 3 yaşında!

26.04.2026 - 11:03 | Son Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Ankara-Sivas YHT Hattı’nın 3 yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, “Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti.” dedi.

Ankara-Sivas YHT Hattı 3 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın hizmete alınmasının üçüncü yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde açılan hattın 27 Nisan’da yolcu taşımacılığına başladığına dikkati çekerek “Hattımızda günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştiriyoruz. Ankara-Sivas Hattımız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik.” dedi.

49 TÜNEL VE 49 VİYADÜK İNŞA EDİLDİ

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattını 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirterek “Hat kapsamında 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu da ifade etti.

İSTANBUL-SİVAS HATTI 1 MİLYON 140 BİN 577 KİŞİYİ TAŞIDI

Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, “İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme’de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti.” dedi.

TOKAT VE MALATYA’DA KOMBİNE TAŞIMACILIK

Yüksek hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, “25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat’ı da sistemimize dahil ettik. Tokat’tan Yıldızeli İstasyonu’na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat–Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat–İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz.” dedi. Uraloğlu ayrıca Sivas–Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul–Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını hatırlattı.

