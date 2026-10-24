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UzmanparaAnkara'daki zincir markette skandal uygulama! Müşteriye 'hırsız' muamelesine tepki yağdı
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Ankara'daki zincir markette skandal uygulama! Müşteriye 'hırsız' muamelesine tepki yağdı

24.10.2026 - 14:31 | Son Güncellenme:

#Çanta Bantlama#Vatandaş Şikayetleri#Tüketici Hakları

Ankara’nın Sincan ilçesinde bazı marketlerin müşterilerin çantalarını bantlaması ve kişisel eşyalarını dolaplara bırakmalarını istemesi tepki topladı. Vatandaşların şikayetleri üzerine işletmelere tebligat gönderen belediye, sonraki kontrollerde uygulamanın sona erdiğini belirledi.

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Ankara’nın Sincan ilçesinde alışveriş yapmak için markete giden vatandaşların karşılaştığı çanta bantlama ve eşya bırakma zorunluluğu, belediyeyi harekete geçirdi. Bazı işletmelerde müşterilerden kişisel eşyalarını dolaplara koymalarının istenmesi, farklı iletişim kanallarından yapılan şikayetlerle belediyenin gündemine taşındı.

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Sincan Belediyesi, gelen başvuruların ardından söz konusu uygulamaları sürdüren marketlere uyarıda bulundu. İşletmelere gönderilen tebligatlarda uygulamanın kaldırılması istendi. Uyarıların ardından gerçekleştirilen ziyaretlerde ise marketlerin çanta bantlama ve kişisel eşyaları dolaba bırakma zorunluluğundan vazgeçtiği görüldü.

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MARKET KAPISINDAKİ ZORUNLULUK TEPKİ ÇEKTİ

İlçedeki bazı marketlerde müşterilerin çantaları bantlanırken, kişisel eşyaların da alışveriş öncesinde dolaplara bırakılması istendi. Vatandaşlar, karşılaştıkları bu uygulamalara ilişkin şikayetlerini belediyeye iletti.

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Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, sanal medya, WhatsApp ihbar hatları ve Çözüm Merkezi üzerinden çok sayıda başvuru aldıklarını açıkladı. Ocak, vatandaşların tepkisine neden olan uygulamanın Belediye Başkanı Murat Ercan’a da aktarıldığını belirtti.

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Başvuruların ardından ilgili işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını söyleyen Ocak, belediyenin bu konudaki talebini marketlere tebligat yoluyla bildirdiğini ifade etti.

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“VATANDAŞI PEŞİNEN SUÇLU KABUL EDEN UYGULAMAYA SON VERİN”

Ocak, uyarı sürecinde marketler arasında ayrım yapılmadığını, aynı uygulamayı sürdüren tüm işletmelere bildirimde bulunulduğunu vurguladı.

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Belediyenin yaklaşımını anlatan Ocak, şu ifadeleri kullandı: “Biz de ismine, cismine, harf sayısına bakmaksızın bu tür uygulamaları yapan tüm marketlere gerekli tebligatlarımızı yaptık. ‘Vatandaşımızı rencide eden, peşinen suçlu kabul eden bu uygulamaya derhal son verin’ dedik. Ardından ilgili bakanlıklara ve resmi kurumlara bilgi notlarımızı ve resmi yazışmalarımızı ilettik.”

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Böylece vatandaşlardan gelen şikayetler hem işletmelere yapılan uyarılarla hem de ilgili kurumlara gönderilen resmi yazılarla takip edildi.

UYARININ ARDINDAN MARKETLER YENİDEN ZİYARET EDİLDİ

Belediye, tebligatların ardından işletmelerdeki son durumu da kontrol etti. Marketlere gerçekleştirilen yeni ziyaretlerde, müşterilerin tepkisine yol açan uygulamaların sürdürülüp sürdürülmediğine bakıldı.

Ocak, bu ziyaretlerde çantaların bantlanması ve kişisel eşyaların dolaplara bırakılması zorunluluğunun kaldırıldığını gördüklerini açıkladı. Böylece şikayetlere konu olan uygulamaların, belediyenin uyarıda bulunduğu işletmelerde sona erdiği tespit edildi.

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İşletmelerin yapılan uyarılara karşılık verdiğini belirten Ocak, vatandaşların taleplerini dikkate alarak uygulamadan vazgeçen esnafa teşekkür etti.

Ocak, “Son durumla ilgili işletmeleri ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük. Doğruyu yapan, vatandaşımızın yanında olan tüm esnafımızın yanındayız. Yanlışından vazgeçen, taleplerimize kulak veren işletmelere de teşekkür ediyoruz.” dedi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİNDE MÜŞTERİ HASSASİYETİ VURGUSU

Marketlerin hırsızlık nedeniyle maddi zarara uğramasını istemediklerini de dile getiren Ocak, güvenlik önlemlerinin uygulanma biçimine dikkat çekti.

İşletmelerin alacağı tedbirlerin müşterileri rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Ocak, güvenliğin sağlanması sırasında vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Çanta bantlama ve eşya bırakma zorunluluğuna yönelik müdahalenin merkezinde de vatandaşların bu konudaki şikayetlerinin bulunduğunu ifade etti.

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