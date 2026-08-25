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Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla seyahat süresi 36 dakikaya düşecek

25.08.2026 - 11:52 | Son Güncellenme:

#Antalya-Alanya Otoyolu#Bakan Uraloğlu#Ulaşım Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında yüzde yüzde 30 fiziki gerçekleşmeye ulaştıklarını bildirdi.

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Antalya-Alanya Otoyolunun tamamlanmasıyla seyahat süresi 36 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi kapsamında devam eden çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, otoyolun Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap vereceğini söyleyerek, “Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek.” dedi.

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122 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PROJELENDİRİLDİ

84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını kaydeden Uraloğlu, “Güzergâh Serik Kavşağı’ndan başlayarak Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda son bulacak.” açıklamasında bulundu.

5 TÜNEL VE 15 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını ifade etti.

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Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, “2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15’inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık.” bilgisini paylaştı.

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YILLIK 23,9 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

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Antalya-Alanya Otoyolu’nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirten Uraloğlu, “Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

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