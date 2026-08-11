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Antalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

11.08.2026 - 16:11 | Son Güncellenme:

#Antalya Havalimanı#Ulaşım#Yolcu Trafiği

Antalya Havalimanı'nda yılın 7 aylık döneminde gelen ve giden yolcu sayısı 19 milyon 209 bin 979 oldu.

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Antalya Havalimanı 7 ayda 19 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Antalya Havalimanı'na ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

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Buna göre, havalimanında temmuzda iç hat yolcu trafiği 733 bin 437, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 822 bin 48 olmak üzere 5 milyon 555 bin 485 yolcuya hizmet verildi.

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Temmuzda havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 134, dış hatlarda 26 bin 694 olmak üzere toplamda 30 bin 828'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuzda 66 bin 18 ton oldu.

Yılın 7 ayında ise Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısı 19 milyon 209 bin 979, uçak trafiği 113 bin 664, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 230 bin 452 ton olarak gerçekleşti.

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