Antalya Havalimanı yeni terminal binaları bir yıldır hizmette

12.04.2026 - 11:10 | Son Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2025 tarihinde hizmete açılan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Nisan 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hizmete açılan Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA YÜKSELDİ

Antalya Havalimanı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı tesislerinin sivil havacılık sektörünün gelişimi adına önemli adımlardan biri olduğu belirten Bakan Uraloğlu, “Genişleme projesi kapsamında havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselttik. Antalya Havalimanımız yeni kapasitesiyle 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı oldu.” açıklamasında bulundu.

YOLCU SAYISI GEÇEN YILIN İLK ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 5 ARTTI

Bakan Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde Antalya Havalimanı’nın 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet verdiğine dikkati çekerek “Yolcu sayımız her geçen gün artıyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise havalimanımızda hizmet verdiğimiz yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 3 milyon 138 bin 499’a ulaştı.” dedi.

Orduya 'hazırlanın' talimatı! Orta Doğu'da alarm ziller
Nisan’da kar sürprizi! Havalar ne zaman ısınacak
Öğrenciler ailelerine söyledi! Öğretmenle ilgili şok iddia: 2. sınıfta, 1. sınıf dersi
Barcelona Osimhen için yıldızlarını satışa çıkarıyor! Çılgın transfer iddiası
Kızılmaske ve Hürmüz...
Sürdürülebilirlik
Borsada rekor koşusu
Melania Trump, bu hamleyi niye yaptı?
Tokyo'dan dünyaya bakış
İslamabad'da Hürmüz çıkmazı
'Müzik dinlerken her sözü anlamaya gerek yok'
Sosyal medya trendlerinden değil bilimden beslenin
Hedefimiz ölümsüzlük mü?
Arkas'tan İzmir'e yeni yıldız
KADES rakamdan ibaret değil!
Arkadaş aranıyor
Koltuk değişimi KSK'yi kurtardı
Psikoterapi: Popüler olan mı, etkili olan mı?
Yeni kaderimiz: Sandviç kuşak
İzmir'deki 'kooperatif' soruşturması! Aralarında Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Yer: Sakarya! Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti