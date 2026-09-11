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Antalya Havalimanı'nda 5,8 milyon yolcu trafiği

11.09.2026 - 14:40 | Son Güncellenme:

#Antalya Havalimanı#Uçak Trafiği#Yolcu Sayısı

Ağustos ayında Antalya Havalimanı'nda 5 milyon 893 bin 602 yolcuya hizmet verildi. 8 aylık toplamda ise 23 milyon 103 bin 581 yolcu trafiği yaşandı.

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Antalya Havalimanında 5,8 milyon yolcu trafiği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın 2026 yılı ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Antalya Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 756 bin 612, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 136 bin 990 oldu. Böylece ağustosta toplam 5 milyon 893 bin 602 yolcuya hizmet verildi.

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Ağustos ayında Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 635, dış hatlarda 28 bin 76 olmak üzere toplamda 32 bin 711'e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 71 bin 340 ton oldu.

2026 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla Antalya Havalimanı'nda yolcu trafiği 23 milyon 103 bin 581, uçak trafiği 153 bin 501, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 301 bin 792 ton olarak gerçekleşti. (DHA)

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