Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAntalya Limanı'nda kruvaziyer trafiği hareketlendi
HaberlerUzmanpara

Antalya Limanı'nda kruvaziyer trafiği hareketlendi

08.06.2026 - 11:26 | Son Güncellenme:

#Antalya Kruvaziyer Turizmi#Lüks Gemiler#Qterminals Antalya

Dünyanın dört bir yanından turist konuk eden Antalya'da, kruvaziyer turizminde de hareketlilik arttı.

Antalya Limanında kruvaziyer trafiği hareketlendi

Deniz, kum, güneş destinasyonunun yanı sıra binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentleri, doğal güzellikleri, hizmet kalitesiyle turizmde ön plana çıkan kentin, kruvaziyer turizmindeki payı da artıyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Bavul taşımadan, otel değiştirmeden birden fazla şehri, ülkeyi gezebilme imkanı sunan ve içinde havuzları, spa tesisleri, eğlence alanları, restoranları barındıran lüks gemiler, Antalya Limanı'na demirlemeye başladı.

Yıl başından bu yana 6 kruvaziyeri ağırlayan Antalya, son olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından işletilen Malta bayraklı "Aroya"ya ev sahipliği yaptı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Antalya büyük gemilerin rotasına girdi

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Hüseyin Sipahioğlu, AA muhabirine, limandaki kruvaziyer trafiğinin yaz döneminde daha da artacağını söyledi.

Haberin Devamı

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in öncülüğünde QTerminals Antalya ile Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile QTerminals Antalya Limanı'na ait 9 numaralı rıhtım ile ASBAŞ'a ait 10 numaralı rıhtımın, Liman Başkanlığının onayıyla ortak kullanıma açıldığını belirten Sipahioğlu, bu sayede büyük kruvaziyerleri de ağırlamaya başladıklarını bildirdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Sipahioğlu, martta gelen 294 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "Celebrity Infinity" ile geçen hafta gelen 335,2 metre uzunluğundaki Malta bayraklı "Aroya" gemilerinin 9 ve 10 numaralı rıhtımlara başarılı bir şekilde yanaştığını kaydetti.

Haberin Devamı

Temmuz, ekim ve kasım aylarında planlanan seferlerin olduğunu dile getiren Sipahioğlu, "Aroya gemisi, 10 kez daha Antalya'ya gelecek, bunun dışında 16 gemi daha var, 26 yapıyor. Yıl sonunda bu rakam 30-35'i bulabilir." dedi.

Gemi seferleriyle şehre gelen ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini anlatan Sipahioğlu, bu hareketliliğin özellikle esnaf, turizm işletmeleri ve şehir içi taşımacılık sektörü için önemli ekonomik katkı olacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Hüseyin Sipahioğlu, Antalya'nın Akdeniz'in önde gelen kruvaziyer liman şehirlerinden birisi olması için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Gemi-kıyı konteyner vinçleri alacağız, konteyner rakamlarını artıracağız. Derinleştirme yapacağız. Direkt seferler olan büyük hatları limanımıza kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu. 

EN ÇOK OKUNANLAR
İşte TOKİnin 64 ilde satacağı 20 bin konutun tam listesi Mahalle mahalle belli oldu
İşte TOKİ'nin 64 ilde satacağı 20 bin konutun tam listesi! Mahalle mahalle belli oldu
Gözler barış masasındayken savaş yeniden başladı ABD neye uğradığını şaşırdı, İrandan İsraile füze yağmuru: Çok daha yıkıcı olacak
Gözler barış masasındayken savaş yeniden başladı! ABD neye uğradığını şaşırdı, İran'dan İsrail'e füze yağmuru: 'Çok daha yıkıcı olacak'
Fenerbahçede Oğuz Çetinden Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Aykut Kocaman açıklaması!
Piyasalardaki endişe arttı Altında sert düşüş
Piyasalardaki endişe arttı! Altında sert düşüş
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirFinansmanın aşağı ve geçmiş ayağı...
Tunca Bengin
Tunca BenginAteşkesleri bile kan ve gözyaşı...
Cem Kılıç
Cem KılıçEmeklilerin gözü temmuz zammında
Didem Özel Tümer
Didem Özel TümerCHP’nin ikiye bölünmesi (olasılığı) üzerine
Abdullah Karakuş
Abdullah KarakuşNATO mu değişecek? AB mi değişecek?
Hakkı Öcal
Hakkı Öcalİsrail’in nükleer silahı var mı?
Dr. Demet Erciyes
Dr. Demet ErciyesSorun magnezyum eksikliği mi?
Asu Maro
Asu MaroOyunun komedisi eskimeyen oyunu
Prof. Dr. Mahmut Özer
Prof. Dr. Mahmut ÖzerMeritokrasi Aristokrasiye Nasıl Evrildi?
İlgili Haberler
Son dakika... Özgür Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak
Son dakika... Özgür Özel: Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak
Son dakika... İsrailli bakan ile Kudüs gerilimi Bakan Çiftçi: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Son dakika... İsrailli bakan ile Kudüs gerilimi! Bakan Çiftçi: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
İETT otobüsünde düştü, 1 gün sonra hayatını kaybetti O anlar kamerada
İETT otobüsünde düştü, 1 gün sonra hayatını kaybetti! O anlar kamerada
Metrobüste dehşet Yan baktın tartışması can aldı: Baba ve oğlu, 22 yaşındaki gencin peşine düştü
Metrobüste dehşet! 'Yan baktın' tartışması can aldı: Baba ve oğlu, 22 yaşındaki gencin peşine düştü