Antalya'da seralarda yetiştirilen sezonun ilk karpuzları hasat ediliyor

Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAntalya'da seralarda yetiştirilen sezonun ilk karpuzları hasat ediliyor
26.04.2026 - 15:40 | Son Güncellenme:

#Antalya#Sera#Karpuz

Antalya'da seralarda yetiştirilen sezonun ilk karpuzları hasat edilerek tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Aksu ilçesinde örtü altında üretilen erkenci karpuzlar, yaklaşık 4 aylık sürecin ardından hasat edildi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Ağırlıkları 5 ila 10 kilogram olan turfanda karpuzlar, özenle toplanarak başta iç piyasa olmak üzere satışa hazırlanıyor. İlk hasadın büyük bölümü yurt içinde tüketileceği, ilerleyen günlerde ise ihracatın başlayacağı belirtildi.

Aksu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dilek Boğatimur, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 1000 dekarlık alanda karpuz üretimi yapıldığını, bir dekardan ortalama 5 ton ürün alındığını söyledi.

Antalya'da 15 yıldır karpuz ticareti yapan Kasım Yaşar ise karpuzun olgunlaşmadan hasat edilmemesi gerektiğini, erken kesilen karpuzun hem üreticiye hem de tüketiciye zarar verdiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Yerli tohum üreticisi ziraat mühendisi Hakan Benli de son yıllarda yerli tohum kullanımının arttığını kaydetti.

Haberin Devamı

Benli, "Erken hasat edilen karpuzlarda yerli tohum daha fazla tercih ediliyor. Bu da dışa bağımlılığı azaltıyor. Ancak bu yıl kış aylarının soğuk ve yağışlı geçmesi nedeniyle meyve tutumu ve büyüme süreci gecikti." dedi.

Haberin Devamı

Üretici Osman Cirit, fiyatların üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR
Donald Trump'a Washington'da saldırı! ABD Başkanı Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
İlgili Haberler
