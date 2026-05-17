Antalya'da tarladan servete dönüşen çiçek! Tanesi 150 TL'ye satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
Antalya'da tarladan servete dönüşen çiçek! Tanesi 150 TL'ye satılıyor, Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor

17.05.2026 - 09:26 | Son Güncellenme:

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yetiştirilen şakayık çiçekleri hem görüntüsüyle hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Tanesi toptancıya 150 TL’den satılan şakayıklar için Türkiye’nin dört bir yanından sipariş gelirken, Eymir Mahallesi adeta ekonomik değeri yüksek bir çiçek üssüne dönüştü. Düğünlerden otellere kadar birçok alanda kullanılan şakayıklar, üreticisine önemli gelir sağlarken bölge ekonomisine de ciddi katkı sunuyor.

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde şakayık çiçeği üretimi adeta altın çağını yaşıyor. Renkleri, zarafeti ve hoş kokusuyla büyük ilgi gören şakayık çiçekleri, bugün sadece bölgenin değil Türkiye'nin dört bir yanının gözdesi haline geldi. Tanesi toptancıya 150 TL'den satılan şakayık çiçekleri üreticinin yüzünü güldürüyor.

ELMALI’DA ‘ŞAKAYIK’ MESAİSİ

Eymir Mahallesi adeta rengarenk bir çiçek bahçesine dönüşürken, bölgeye gelen ziyaretçiler de bu eşsiz manzaraya hayran kalıyor. Üreticiler ise yoğun taleplere yetişebilmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor. Düğünlerden özel organizasyonlara, otellerden çiçek sektörüne kadar birçok alanda tercih edilen şakayıklar, hem kaliteli yapısı hem de uzun ömürlü olmasıyla dikkat çekiyor.

TANESİ 150 TL’DEN SATILAN ÇİÇEK ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Özellikle büyükşehirlerden gelen siparişlerin her geçen yıl artması üreticilerin yüzünü güldürüyor. Üreticiler, tanesini 150 TL'den toptancıya satışını gerçekleştiriyor. Yetiştirilen şakayık çiçekleri Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor.

Şakayık üretimi bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Mahallede birçok aile geçimini çiçek üretiminden sağlarken, sezon dönemlerinde yüzlerce kişiye istihdam oluşturuluyor. Kadınların üretim sürecindeki aktif rolü ise dikkat çekiyor. Toplama, ayıklama, paketleme ve sevkiyat aşamalarında çalışan vatandaşlar aile bütçelerine önemli katkı sunuyor.

DESTEK ARTARSA DÜNYA PAZARINA AÇILACAK

Üreticiler, Elmalı'nın verimli toprağı ve serin ikliminin şakayık üretimi için büyük avantaj sağladığını belirtiyor. Özellikle doğal şartlar sayesinde yetişen çiçeklerin kalite bakımından büyük ilgi gördüğü ifade edilirken, Eymir şakayığının artık marka olma yolunda ilerlediği vurgulanıyor. Bölge halkı ise şakayık üretiminin daha da büyümesini ve Elmalı'nın çiçekçilik alanında Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyor. Üreticiler desteklerin artmasıyla birlikte ihracat kapılarının da açılabileceğini ifade ediyor.

Hem ekonomiye katkı sağlayan hem de görsel şölen sunan şakayık üretimi, Elmalı'nın yükselen değerlerinden biri olmaya devam ediyor.

