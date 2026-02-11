AP'den dijital euroya destek

Strasburg’da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıllık faaliyet raporu ele alındı.Milletvekillerinin oy çokluğuyla kabul ettiği rapora, 420 "evet" oyuyla dijital euro girişimini destekleyen bir madde eklendi.

Söz konusu maddede, Avrupa Birliği’nin (AB) parasal egemenliğini güçlendirmesi, ödemelerdeki parçalanmayı azaltması ve tek pazarın bütünlüğü ile dayanıklılığını artırması açısından dijital euronun gerekli olduğuna işaret edildi.

Maddede, dijital euroya yönelik çalışmaların desteklendiği belirtilirken, buna rağmen nakit euronun rolünün korunmasının önemine vurgu yapıldı.

ECB uzun süredir dijital euro ödeme sistemi üzerinde çalışmalar yürütmesine karşın henüz somut bir adım atılmış değil.

Dijital euronun hayata geçirilebilmesi için AP ile üye ülkelerin ortak bir yasal metin üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Son dönemde AB ülkelerinde, ABD merkezli ödeme şirketlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla dijital euro konusunda daha hızlı adım atılması gerektiği yönündeki görüşler öne çıkıyor.

Dijital euronun en erken 2029 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.