Apple ezber bozan sistemi duyurdu! iPhone'larda kiralama dönemi başlıyor

Milliyet.com.tr/ İsveç merkezli finansal teknoloji şirketi Klarna ile yürütülecek sistem, klasik taksitli satıştan farklı olarak abonelik ve kiralama modelini bir araya getirecek. Kullanıcılar belirlenen süre boyunca aylık ödeme yapacak, sözleşme sonunda ise cihazı satın alma, iade etme veya daha yeni bir modele geçme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

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Apple Upgrade programının ilk etapta ABD’de kullanıma sunulması bekleniyor. Hizmetin hem Apple mağazalarında hem de şirketin çevrimiçi satış kanallarında geçerli olacağı belirtiliyor.

APPLE UPGRADE 28 TEMMUZ’DA BAŞLAYABİLİR

Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple Upgrade programının 28 Temmuz tarihinde kullanıma açılması planlanıyor. Yeni sistemin iPhone, Mac, iPad ve Apple Watch ürünlerinin büyük bölümünü kapsayacağı ifade ediliyor.

Programın devreye girmesiyle birlikte Apple’ın cihaz satışlarını artırmayı, tüketicilerin yüksek fiyatlı ürünlere daha kolay erişmesini sağlamayı ve kullanıcıları daha sık yeni modele geçmeye teşvik etmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

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Apple’ın yeni satış modeli, özellikle son dönemde artan cihaz fiyatları nedeniyle peşin ödeme yapmakta zorlanan kullanıcılar için alternatif bir seçenek sunacak.

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İPHONE VE APPLE WATCH İÇİN 24 AY VADE

Apple Upgrade kapsamında iPhone ve Apple Watch modelleri için 24 aylık kiralama planları hazırlanacak. Mac ve iPad modellerinde ise ödeme süresi 36 aya kadar çıkacak.

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Kullanıcılar cihazlarını belirlenen vade boyunca aylık ödemelerle kullanabilecek. Ödeme planının sona ermesiyle birlikte cihazı satın alma, Apple’a iade etme veya yeni bir modele geçme seçenekleri sunulacak.

Sistemin otomobil kiralama modeline benzer şekilde çalışacağı belirtiliyor. Kullanıcı cihazı belirli bir süre kullanacak, sözleşme sonunda kalan ödeme veya ek ücret koşullarına göre cihazın sahibi olabilecek.

YENİ MODELE ERKEN GEÇİŞ YAPILABİLECEK

Apple Upgrade programının en dikkat çekici özelliklerinden biri, kullanıcıların vade tamamlanmadan yeni bir modele geçmesine imkân tanıması olacak.

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Örneğin iki yıllık bir iPhone kiralama planına dahil olan kullanıcı, sözleşmenin belirli bir bölümünü tamamladıktan sonra cihazını teslim ederek daha yeni bir iPhone modeline geçebilecek.

Ancak erken yükseltme, sözleşmenin erken kapatılması veya cihazın satın alınması gibi işlemlerde ek ücret uygulanabileceği belirtiliyor. Kesin ücretlendirme koşullarının programın resmi olarak duyurulmasıyla netleşmesi bekleniyor.

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KULLANICILARIN KREDİ NOTU İNCELENECEK

Apple Upgrade programına katılmak isteyen kullanıcılar için kredi değerlendirmesi yapılacak. Klarna, başvuru yapan kişilerin kredi geçmişini ve ödeme yeterliliğini inceleyecek.

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan kullanıcılar programa dahil edilecek. Aylık ödeme miktarları ise seçilen cihazın modeli, depolama kapasitesi ve kiralama süresine göre değişiklik gösterecek.

Apple’ın yeni sistemi, mevcut finansman seçeneklerine göre daha düşük aylık ödemeler sunan bir yöntem olarak tanıtmayı planladığı aktarılıyor.

KLARNA HİSSELERİ YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Apple ile Klarna arasındaki iş birliğinin gündeme gelmesinin ardından Klarna hisselerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 11 değer kazanarak 20,78 dolar seviyesine ulaştı. Apple hisselerinde ise haber sonrasında önemli bir fiyat hareketi görülmedi.

Klarna açısından Apple gibi küresel bir teknoloji şirketiyle yapılacak ortaklık, şirketin ABD pazarındaki büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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APPLE MEVCUT FİNANSMAN PROGRAMLARINI DURDURABİLİR

Bloomberg'in haberine göre Apple’ın yeni kiralama sistemine yer açmak için mevcut bazı ödeme ve yükseltme programlarında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Şirketin iPhone Yükseltme Programı ile standart finansman seçeneğine yeni müşteri kabulünü durdurmayı planladığı belirtiliyor. Böylece Apple’ın uzun vadede cihaz finansmanı ve model yükseltme işlemlerini Apple Upgrade sistemi üzerinden yürütmesi bekleniyor.

Mevcut iPhone Yükseltme Programı, kullanıcıların belirli ödeme koşullarını tamamladıktan sonra her yıl yeni bir iPhone modeline geçmesine imkân sağlıyordu. Yeni sistem ise daha fazla Apple ürününü kapsamasıyla öne çıkacak.

APPLECARE PROGRAMA DAHİL OLMAYACAK

Apple Upgrade ile mevcut iPhone Yükseltme Programı arasındaki en önemli farklardan biri AppleCare hizmeti olacak.

Mevcut yükseltme programında bazı planlara AppleCare desteği dahil edilirken, Apple Upgrade kapsamında bu hizmet otomatik olarak sunulmayacak. Kullanıcıların cihaz koruma paketini ayrıca satın alması gerekebilecek.

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Bu durum, aylık ödeme miktarlarının daha düşük görünmesini sağlasa da cihaz sigortası veya teknik destek isteyen kullanıcılar için ek maliyet oluşturabilir.

BAZI APPLE MODELLERİ KAPSAM DIŞINDA KALACAK

Yeni sistemin Apple’ın tüm ürünleri için geçerli olmayacağı belirtiliyor. Apple Watch SE, giriş seviyesi iPad, iPhone 16 ve MacBook Neo gibi bazı modellerin başlangıç aşamasında program kapsamına alınmayacağı ifade ediliyor.

Kurumsal satın alımlar ile eğitim indirimi kapsamında gerçekleştirilen işlemler de Apple Upgrade programından yararlanamayacak.

Programın kapsamının ilerleyen dönemlerde genişletilip genişletilmeyeceği henüz bilinmiyor.

FİYAT ARTIŞLARININ ARDINDAN YENİ SİSTEM GELİYOR

Apple Upgrade programı, Apple’ın Mac, iPad ve diğer bazı cihazlarında yüzlerce dolara ulaşan fiyat artışları yapmasının ardından gündeme geldi.

Şirketin eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone modellerinde de fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Bu nedenle kiralama modelinin, yüksek cihaz fiyatlarının kullanıcılar üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla geliştirildiği değerlendiriliyor.

Apple, cihaz fiyatlarını doğrudan düşürmek yerine aylık ödeme miktarlarını daha erişilebilir hale getirerek satışlarını desteklemeyi hedefliyor.

APPLE İÇİN ABONELİK DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

Apple Upgrade programı yalnızca yeni bir ödeme yöntemi olarak görülmüyor. Sistem, şirketin donanım satışlarını abonelik modeline dönüştürme stratejisinin önemli bir parçası olabilir.

Kullanıcıların belirli aralıklarla cihazlarını yenilemesi, Apple’ın satış gelirlerini daha düzenli hale getirebilir. Aynı zamanda ikinci el cihazların Apple tarafından yeniden değerlendirilmesi veya yenilenmiş ürün olarak satılması da şirket için yeni bir gelir alanı oluşturabilir.

Yeni model sayesinde kullanıcıların Apple ekosisteminde daha uzun süre kalması ve rakip markalara geçiş oranının azalması hedeflenebilir.

İLK OLARAK ABD’DE KULLANIMA SUNULACAK

Apple Upgrade programının ilk aşamada yalnızca ABD’de başlaması planlanıyor. Programın başarılı olması halinde diğer ülkelere de genişletilebileceği tahmin ediliyor.

Ancak sistemin Türkiye dahil farklı pazarlarda kullanıma sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ülkelerdeki kredi sistemleri, finansman düzenlemeleri ve vergi uygulamaları programın küresel olarak yaygınlaşma sürecini doğrudan etkileyebilir.

Apple’ın yeni kiralama programıyla birlikte teknoloji sektöründe cihaz sahipliği anlayışını değiştirebilecek yeni bir dönemin kapısı aralanabilir. Kullanıcılar artık yüksek ücretler ödeyerek cihaz satın almak yerine, aylık ödeme yaparak belirli sürelerle Apple ürünlerini kullanmayı tercih edebilir.