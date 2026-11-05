Araç alacaklar dikkat: ÖTV'siz araçta limit değişiyor! İşte yeni rakam

HABER MERKEZİ Ekonomide birçok vergi, harç ve ücret kalemini doğrudan etkileyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bu oranla birlikte engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanarak satın alabileceği otomobiller için belirlenen üst sınır da yukarı çekildi.

ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT 800 BİN TL ARTTI

Mevcut uygulamada engelli bireylerin ÖTV muafiyeti kapsamında satın alabilecekleri araçlar için fiyat üst sınırı 2 milyon 873 bin TL seviyesinde bulunuyordu.

Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme oranının ardından bu tutara yaklaşık 800 bin TL’lik artış yansıdı. Yeni hesaplamayla birlikte engelli vatandaşların ÖTV muafiyeti kapsamında satın alabileceği araçların üst fiyat limiti 3 milyon 673 bin TL’ye yükseldi.

Haberin Devamı

Böylelikle araç fiyatlarında yaşanan artışın ardından muafiyet kapsamında değerlendirilebilecek model sayısının da yeni yılda değişmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

YENİ LİMİT NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni tutarın 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak yeniden değerleme oranında nihai rakamın değişebilme ihtimali bulunuyor. Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunması nedeniyle yıl sonuna kadar farklı bir karar alınması halinde limitte de değişiklik yapılabilecek. Herhangi bir yeni karar alınmaması durumunda ise 3 milyon 673 bin TL’lik üst sınır 2027 yılında geçerli olacak.

Haberin Devamı

KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR?

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde bulunan vatandaşlar, mevzuatta belirtilen şartları sağlamaları halinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor.

Bunun yanında engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan bazı vatandaşlar da ortopedik engelleri ve özel tertibat gereksinimleri doğrultusunda muafiyetten faydalanabiliyor.

Haberin Devamı

Özellikle ortopedik engeli bulunan ve gerekli şartları taşıyan kişiler için araç kullanımına uygun özel düzenlemeler ve sağlık raporu kriterleri önem taşıyor.

ARAÇLARDA YERLİLİK ŞARTI DA VAR

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınacak araçlarda fiyat sınırının yanı sıra yerlilik kriteri de bulunuyor. Düzenlemeye göre araçlarda belirli oranda yerli katkı şartının karşılanması gerekiyor. Uygulamada yüzde 40 yerlilik oranı önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Bu nedenle yalnızca aracın fiyatının 3 milyon 673 bin TL’nin altında olması yeterli olmayacak. Satın alınacak modelin aynı zamanda mevzuatta belirtilen yerlilik şartlarını da karşılaması gerekecek.

Bu durum, 2027 yılında ÖTV muafiyeti kapsamına girecek araç modellerinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

SATIN ALINAN ARAÇ HEMEN SATILAMIYOR

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanarak satın aldığı araçlarda satış konusunda da bazı kısıtlamalar bulunuyor. Muafiyet kapsamında alınan araçlar mevzuatta belirlenen süre boyunca başka bir kişiye devredilemiyor veya satılamıyor.

Bu süre dolmadan aracın satılması halinde ise vergi avantajına ilişkin farklı yükümlülükler gündeme gelebiliyor. Bu nedenle ÖTV muafiyetiyle araç satın almak isteyen vatandaşların fiyat limitinin yanı sıra satış süresi ve kullanım şartlarını da dikkate alması gerekiyor.

YENİ LİMİT ARAÇ SEÇENEKLERİNİ ARTIRABİLİR

Haberin Devamı

Fiyat üst sınırının 2 milyon 873 bin TL’den 3 milyon 673 bin TL’ye çıkmasıyla birlikte engelli vatandaşların tercih edebileceği araç seçeneklerinin genişlemesi bekleniyor.

Özellikle son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle mevcut limitin altında kalan model sayısı azalmıştı. Yaklaşık 800 bin TL’lik artışın ardından bazı yeni modellerin ve farklı donanım seçeneklerinin de ÖTV muafiyeti kapsamına girebilmesi mümkün olabilecek.

Ancak nihai araç listesi; satış fiyatı, yerlilik oranı, motor ve donanım özellikleri ile mevzuattaki diğer şartlara göre şekillenecek.

GÖZLER 1 OCAK 2027’DE

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasıyla birlikte engelli araçlarında uygulanacak yeni ÖTV muafiyeti limitinin de çerçevesi ortaya çıktı.

Herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde 1 Ocak 2027’den itibaren 3 milyon 673 bin TL’ye kadar olan ve gerekli şartları karşılayan araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek.

Yeni limit özellikle araç değiştirmeyi planlayan engelli vatandaşlar ve aileleri açısından yakından takip edilen düzenlemelerden biri olmaya devam edecek.