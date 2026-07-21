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Araç sahipleri için kırmızı alarm! Dünyayı sarsacak petrol tahmini

21.07.2026 - 07:35 | Son Güncellenme:

#Petrol Fiyatları#Enerji Piyasaları#Jeopolitik Gerilim

Goldman Sachs, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki petrol sevkiyatına yönelik risklerin küresel enerji piyasalarında yeni bir fiyat şokuna yol açabileceği uyarısında bulundu. Bankanın analizine göre, Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının uzun süre sağlanamaması halinde Brent petrolün varil fiyatı yılın dördüncü çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabilir.

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Araç sahipleri için kırmızı alarm Dünyayı sarsacak petrol tahmini

Goldman Sachs analistleri, söz konusu tahminin bankanın temel senaryosu olmadığını özellikle vurguladı. Ancak bölgede çatışmaların genişlemesi, sevkiyat güzergâhlarının kapanması ve üretimin müşterilere ulaştırılamaması durumunda petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanabileceğine dikkat çekildi. 

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BASRA KÖRFEZİ’NDEN PETROL AKIŞI SERT DÜŞTÜ

Daan Struyven’ın da aralarında bulunduğu Goldman Sachs analistleri tarafından hazırlanan değerlendirmede, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının enerji arzını ciddi biçimde tehdit ettiği ifade edildi.

Analistler, Basra Körfezi’nden gerçekleştirilen tahmini petrol sevkiyatının savaş öncesi seviyelerin yüzde 45’inin altına gerilediğini belirtti. Petrol akışındaki bu düşüşün, arz endişelerini yeniden artırdığı ve Brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğu kaydedildi.

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Bölgedeki gelişmelerin yalnızca üretim miktarını değil, petrolün tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılmasını da doğrudan etkilediği vurgulandı. Özellikle Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji ticaretindeki kritik konumu, yaşanabilecek kesintilerin etkisini daha da büyütüyor.

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EN KÖTÜ SENARYODA 120 DOLARIN ÜZERİ GÜNDEMDE

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların durması veya ciddi ölçüde azalması durumunda petrol piyasasında büyük bir arz açığı oluşabilir.

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Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolün dördüncü çeyrekte varil başına 120 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Banka, böyle bir fiyat seviyesinin ancak kesintilerin uzun süre devam etmesi ve alternatif sevkiyat yollarının yetersiz kalması halinde görülebileceğini belirtiyor.

Petrol fiyatlarındaki olası yükselişin yalnızca enerji şirketlerini değil, ulaşım, sanayi, gıda ve lojistik sektörlerini de etkilemesi bekleniyor. Ham petrol maliyetlerinde yaşanacak sert artışın akaryakıt fiyatları ve küresel enflasyon üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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GOLDMAN SACHS’IN TEMEL TAHMİNİ DAHA DÜŞÜK

Goldman Sachs, en kötü senaryoya rağmen temel tahmininde Orta Doğu’daki gerilimin zaman içerisinde azalacağını öngörüyor.

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Banka, gerilimin düşmesi ve petrol sevkiyatlarının normalleşmesi halinde Brent petrolün dördüncü çeyrekte ortalama 80 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Gelecek yıl için yapılan tahminde ise Brent petrolün varil fiyatının yaklaşık 75 dolar seviyesine gerileyebileceği ifade ediliyor.

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Ancak analistler, mevcut ortamda fiyat tahminleri üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun altını çiziyor. Hürmüz Boğazı’nın yanı sıra Kızıldeniz’de yaşanabilecek sevkiyat kesintileri de petrol fiyatlarının tahmin edilen seviyelerin üzerine çıkmasına neden olabilir.

KIZILDENİZ ROTASI KRİTİK HALE GELDİ

Hürmüz Boğazı’ndan çıkışın aksaması, petrol şirketlerini alternatif güzergâhlara yönlendiriyor. Bu noktada Kızıldeniz üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatlar büyük önem taşıyor.

Basra Körfezi’nden çıkışı geciken veya engellenen ham petrol yüklerinin müşterilere ulaştırılmasında Kızıldeniz rotası kritik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ancak bu bölgede de güvenlik risklerinin artması, enerji piyasalarındaki endişeleri güçlendiriyor.

Kızıldeniz’de yaşanabilecek olası saldırılar veya taşımacılık kesintileri, tankerlerin daha uzun ve maliyetli rotalara yönelmesine neden olabilir. Bu durumun nakliye maliyetlerini yükselteceği ve petrol fiyatlarına ek baskı oluşturacağı belirtiliyor.

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ABD-İRAN GERİLİMİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması, petrol fiyatlarındaki yükselişi hızlandıran temel gelişmelerden biri oldu.

Bunun yanında İran destekli Yemenli Husilerin, Suudi Arabistan’dan gerçekleştirilen enerji sevkiyatlarını engelleme tehdidi de küresel piyasalardaki tedirginliği artırdı. Bölgeden gelen açıklamalar ve karşılıklı tehditler sonrasında Brent petrol yeniden 91 doların üzerine çıktı.

Enerji piyasası yatırımcıları, çatışmaların petrol üretim tesislerine veya önemli sevkiyat noktalarına sıçrayıp sıçramayacağını yakından takip ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek herhangi bir kapanma ya da uzun süreli kesintinin, fiyatlarda hızlı ve sert hareketlere neden olabileceği belirtiliyor.

KÜRESEL PETROL STOKLARI GERİLEDİ

Goldman Sachs analistleri, küresel petrol stoklarının ikinci çeyrekte azalmasının piyasayı olası arz şoklarına karşı daha savunmasız hale getirdiğini belirtti.

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Stokların düşük seviyelerde bulunması, sevkiyat veya üretim kaynaklı kesintilerin fiyatlara daha hızlı yansımasına neden oluyor. Bu nedenle piyasanın geçmiş dönemlere kıyasla jeopolitik gelişmelere daha sert tepki verebileceği değerlendiriliyor.

Petrol stoklarının azalması, büyük tüketici ülkelerin ani arz kayıplarına karşı kullanabileceği rezervlerin önemini de artırıyor. Ancak kesintilerin uzun sürmesi halinde stratejik rezervlerin tek başına fiyat artışını engellemesinin zor olabileceği belirtiliyor.

ÇİN KAYNAKLI TALEP FİYATLARI SINIRLAYABİLİR

Petrol fiyatlarında yukarı yönlü riskler öne çıksa da Goldman Sachs, yükselişi sınırlayabilecek bazı faktörlerin bulunduğuna da dikkat çekti.

Çin’in petrol ithalatındaki düşüş, küresel talep açısından önemli bir baskı unsuru olarak gösterildi. Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinden biri olan Çin’de talebin zayıflaması, arz kaynaklı fiyat artışlarının etkisini azaltabilir.

Analistler ayrıca yüksek petrol fiyatlarının tüketici ve şirket davranışlarını değiştirebileceğini belirtiyor. Fiyatların sert yükselmesi halinde enerji kullanımının azalması, alternatif kaynaklara yönelimin artması ve talebin gerilemesi beklenebilir.

DİZEL PİYASASI İÇİN YENİ YATIRIM ÖNERİSİ

Goldman Sachs, Orta Doğu ve Rusya kaynaklı jeopolitik risklere karşı korunmak isteyen yatırımcılara yönelik yeni bir pozisyon önerisinde de bulundu.

Banka, Aralık 2026 ile Mart 2027 dönemini kapsayan Avrupa dizel zaman farkında uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti. Bu önerinin, dizel arzında yaşanabilecek ek sıkışıklık ve fiyat artışı ihtimaline dayandığı belirtildi.

Goldman Sachs’a göre dizel piyasası savaş öncesinde de oldukça sıkı durumdaydı. Jeopolitik gerilimlerin büyümesi, rafineri kapasitesinin zarar görmesi veya sevkiyatların aksaması, dizel fiyatlarında petrol fiyatlarından daha sert yükselişlere neden olabilir.

RUS RAFİNERİLERİ VE HAVA KOŞULLARI DA RİSK OLUŞTURUYOR

Banka, petrol ve dizel piyasalarındaki risklerin yalnızca Orta Doğu ile sınırlı olmadığına dikkat çekti.

Ukrayna’nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının devam etmesi, küresel rafine ürün arzı üzerinde baskı yaratıyor. Rusya’daki üretim ve işleme kapasitesinde yaşanabilecek kayıplar, Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede dizel tedarikini zorlaştırabilir.

Bunun yanında kasırgalar, aşırı yaz sıcakları ve rafineri bakım çalışmalarının ertelenmesi de arz üzerinde ek risk oluşturuyor. Özellikle ABD’de etkili olabilecek kasırgaların üretim ve rafineri faaliyetlerini aksatması halinde enerji fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA

Küresel petrol piyasalarının önümüzdeki dönemdeki yönünü büyük ölçüde Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler belirleyecek.

Petrol akışının yeniden normal seviyelere dönmesi halinde Brent fiyatlarının düşüşe geçmesi bekleniyor. Ancak sevkiyat kesintilerinin derinleşmesi ve Kızıldeniz rotasının da kullanılamaz hale gelmesi durumunda Goldman Sachs’ın 120 doların üzerindeki senaryosu yeniden gündemin ilk sırasına yerleşebilir.

Enerji piyasalarında yaşanabilecek yeni bir şokun akaryakıt fiyatlarından enflasyona, ulaşımdan sanayi üretimine kadar birçok alanda etkili olabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcılar ve ülkeler, Orta Doğu’dan gelecek yeni haberleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

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