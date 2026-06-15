Araç sahiplerine güzel haber: Petrol sert geriledi

Petrol, ABD ile İran’ın savaşlarını sona erdirmek için bir anlaşmaya varmasının ardından sert düştü. Bu anlaşma, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının önünü açabilir.

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YÜZDE 4'TEN FAZLA GERİLEDİ!

Brent petrol, geçen haftayı son üç ayın en düşük seviyesinde kapattıktan sonra varil başına 83 dolar seviyesine doğru yüzde 4’ten fazla geriledi. ABD ham petrolü (WTI) ise 81 doların altına indi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımlarında Hürmüz Boğazı’nın “ücretsiz geçişe açılmasına” ve İran’a uygulanan ablukanın sona erdirilmesine izin verdiğini duyurdu. Boğazın, anlaşmanın cuma günü imzalanmasının ardından yeniden açılacağı belirtildi.

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Trump bu adımı “Petrolün akmasına izin verin!” sözleriyle överken, yatırımcılar ve analistler daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Uzmanlar, anlaşma metninin ayrıntılarının henüz bilinmediğini, deniz taşımacılığı sektörünün boğazdan geçişleri yeniden başlatmasının önünde engeller bulunduğunu ve petrol sahalarının tam kapasite üretime dönmesinin zaman alacağını vurguladı.

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, anlaşmaya varıldığını doğruladı ancak metnin yalnızca İsviçre’deki imza töreninin ardından yayımlanacağını söyledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, törene “kesinlikle” katılmayı planladığını belirtirken, Trump’ın da katılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

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Küresel enerji piyasaları, savaşın Şubat ayı sonunda başlamasından bu yana gelişmeleri yakından izliyordu. ABD ve İsrail, İran’ın nükleer programını sınırlandırmak amacıyla İran’a saldırmıştı. Tahran’ın karşılığı ise Basra Körfezi genelinde düzenlenen saldırılar ve normal şartlarda dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı kapatmak olmuştu. Daha sonra ABD güçleri de İran bağlantılı gemilere yönelik kendi ablukasını uygulamaya koymuştu.

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Savaşın ilk dönemlerinde petrol fiyatları sert yükselmiş olsa da, son haftalarda Washington ile Tahran’ın bir anlaşmaya yakın olduğuna dair tekrarlanan sinyaller ve boğaz üzerinden bazı petrol sevkiyatlarının yeniden başladığına ilişkin işaretler nedeniyle bu yükselişlerin büyük kısmı geri verildi. Ayrıca gelişmiş ekonomiler stratejik petrol rezervlerini devreye sokarken, başta Çin olmak üzere bazı büyük ithalatçılar petrol alımlarını azalttı.