Araç sahiplerine kötü haber: Petrol fiyatları füze düellosuyla yeniden fırladı

İran ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların yeniden şiddetlenmesi, petrol piyasalarında alarm havası yarattı. Kırılgan ateşkesin bozulabileceği endişesiyle yatırımcılar, bölgede enerji arzının sekteye uğrayabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

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GERİLİM NEDEN ARTTI?

Brent petrol yüzde 3,18 artışla varil başına 96,05 dolara yükselirken, ABD ham petrolü WTI yüzde 3,46 değer kazanarak 93,67 dolara çıktı.

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Gerilimi artıran son gelişme, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin açıklaması oldu. IDF, İsrail Hava Kuvvetleri’nin pazartesi günü İran’ın batı ve orta bölgelerindeki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Beyaz Saray ise ateşkesin başlamasından bu yana İsrail’in ilk kez İran’dan fırlatılan bir füzenin hedefi olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

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Trump, Fox News’e yaptığı değerlendirmede, füze saldırılarının “müzakerelere kesinlikle yardımcı olmayacağını” söyledi.

FİYATLARDA YUKARI YÖNLÜ BASKI ARTIYOR

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Bölgede tansiyonun yeniden yükselmesi, petrol piyasalarında arz kesintisi korkusunu büyüttü. Özellikle Hürmüz Boğazı’na ilişkin riskler ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

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Öte yandan OPEC+ ülkeleri, son dört ay içinde dördüncü kez üretim artışı kararı aldı. Ancak analistlere göre birçok üye ülke mevcut jeopolitik riskler ve kapasite sorunları nedeniyle hedeflenen üretim seviyelerine ulaşmakta zorlanıyor. Bu nedenle kararın piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

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Uzmanlar, İran-İsrail hattında gerilimin tırmanması halinde petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının gündeme gelebileceğini belirtiyor.