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UzmanparaAraca yanlış yakıt doldurdu! Zararı kim karşılayacak? Tüketici Hakem Heyeti'nden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar
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Araca yanlış yakıt doldurdu! Zararı kim karşılayacak? Tüketici Hakem Heyeti'nden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar

18.06.2026 - 11:09 | Son Güncellenme:

#Yanlış Yakıt Sorunu#Akaryakıt İstasyonu#Tüketici Hakları

Kayseri'deki bir istasyonda otomobiline yanlış akaryakıt doldurulması nedeniyle motor aksamında hasar oluşan sürücünün başvurusu üzerine Tüketici Hakem Heyeti, hatalı yakıt, çekici, ikame araç ve hasar tutarı olan toplam 64 bin 172 liranın iadesine hükmetti.

Araca yanlış yakıt doldurdu Zararı kim karşılayacak Tüketici Hakem Heyetinden milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar

Merkez Kocasinan ilçesindeki bir istasyondan yakıt alan Ü.A'nın otomobili, kısa süre sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü, çekici yardımıyla servise götürdü. Burada yapılan teknik incelemede, araca motorin yerine benzin doldurulduğu belirlendi.

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Yaşadığı mağduriyet nedeniyle elindeki belge ve raporlarla Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvuran Ü.A, aracında meydana gelen hasarın giderilmesi için yaptığı masrafların karşılanmasını talep etti.

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Başvuruyu değerlendiren heyet, bilirkişi ile diğer bilgi ve belge incelemesinde akaryakıt istasyonunun yanlış yakıt dolumu nedeniyle tüketiciye "ayıplı hizmet" sunduğuna kanaat getirdi.

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Bu kapsamda 57 bin 965 lira hasar tutarı, 3 bin 287 lira ikame araç bedeli, 1920 lira çekici ücreti ve hatalı doldurulan 1000 liralık yakıtın tüketiciye ödenmesine hükmetti.

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"TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURDUKLARINDA KASKOLARI BOZULMUYOR"

Ü.A'nın avukatı Mevlid Emin Balcıoğlu, AA muhabirine, müvekkilinin aracına yanlış türde yakıt konulması nedeniyle yetkili serviste yaptırdıkları onarıma bağlı zararın tazmini için Kayseri Tüketici Hakem Heyetine başvurduklarını söyledi.

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Hakem heyetinin başvurularına güzel bir kararla cevap verdiğini ifade eden Balcıoğlu, şunları kaydetti: "Bu durumda başvurucular hem kasko şirketine hem de Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak haklarını arayabilirler. Tüketici Hakem Heyetine başvurarak haklarını aradıkları durumda kaskoları bozulmamış oluyor. Bu sayede doğrudan zararlarını akaryakıt istasyonlarından karşılamış oluyorlar. Bu durum fosil yakıtla çalışan ve araç sahibi olan bütün tüketicileri yakından ilgilendiriyor. Bu kararın bu bağlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de milyonlarca sürücü ve araç sahibi olduğunu düşünürsek bu karar bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor. Böyle bir durum herkesin başına gelebilir. Şu anda bütün akaryakıt istasyonlarındaki cihazların yanlış yakıt uyarısı verdiği söyleniyor. Ancak sistemsel arızadan kaynaklı yanlış türde yakıt konulması durumu ya da personel hatasından kaynaklı böyle bir durumun meydana gelmesi olağan bir durum. Bu konuda biz tüketicilerimizi hem uyarmış oluyoruz hem de böyle bir durum meydana geldiğinde nasıl hareket etmeleri gerektiğinin haritasını çizmiş oluyoruz."

 

 

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