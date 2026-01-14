'Aralık enflasyon verileri cesaret verici'

CFA Society'de yaptığı konuşmada "Şu anda hassas bir denge var" diye konuşan Barkin, enflasyonun hedefin üzerinde olduğunu ancak hızlanıyor gibi görünmediğini ve işsizliğin kontrol dışına çıkmadığını kaydetti.

Barkin, "Hiç kimse enflasyon beklentilerinin yerleşmesini istemiyor ve hiç kimse iş gücü piyasasının daha fazla kötüleşmesini istemiyor. Her ikisinin de olmama olasılığı var" dedi.

ABD ekonomisinde yaşanmakta olan gelişmelerin Fed’den acil bir politika adımı gerektirmediğini savunan Barkin, "Faiz hareketlerimizin çoğunun etkisi 12 ay sonra olur, bu nedenle hangi yöne gideceğinizden emin olmadığınızda bunları düşünmek için biraz zamanınız var. Hiçbir toplantı aslında o kadar önemli değil. Hata yapabilirsiniz ve bir sonraki toplantıda düzeltebilirsiniz" dedi.