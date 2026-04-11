Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başladı: Yıllık 4 milyon adet satıyor!
HaberlerUzmanpara

Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başladı: Yıllık 4 milyon adet satıyor!

11.04.2026 - 12:05 | Son Güncellenme:

#Sebze Fideciliği#Erzincan Seracılık#Refik Beşiktaş

Erzincan'da arkadaş tavsiyesiyle küçük bir serada başladığı fide üretimini yıllar içinde büyüten Refik Beşiktaş, bölgenin önemli tedarikçilerinden biri haline geldi.

Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başladı: Yıllık 4 milyon adet satıyor

Beşiktaş, 21 yıl önce kendi ihtiyacını karşılamak üzere 5 dönümlük serada domates, biber ve salatalık fidesi üretimine başladı. Zamanla artan talep doğrultusunda kapasitesini büyüten Beşiktaş, kademeli yatırımlarla serasını 18,5 dönüme çıkardı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Yıllık 4 milyon fide üretim kapasitesine ulaşarak Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgenin ihtiyacını karşılayan üretici, ata tohumundan hibrit çeşitlere kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen modern sera sistemleriyle üretimini sürdüren Beşiktaş, kaliteli ve sağlıklı fide üretimiyle bölge çiftçisinin önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başladı: Yıllık 4 milyon adet satıyor

"Bölgedeki illerimizin tamamı gelip buradan fide götürüyor"

Üretici Refik Beşiktaş, AA muhabirine, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin fide ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. 2005 yılında arkadaş tavsiyesiyle 5 dönüm serayla başladıkları fide üretimini talepler doğrultusunda kademe kademe artırdığını anlatan Beşiktaş, "Amatörlükten profesyonelliğe geçtik. Şu anda 18,5 dönüme çıkardığımız üretim alanımızda 4 milyon fide üretiyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Talepler doğrultusunda ürettiğimiz fidelerle bölgenin ihtiyacını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Beşiktaş, kış şartlarında üretim yaptıkları için fidelerinin çok tercih edildiğini belirterek, "Kış şartlarında üretim yapmamız sayesinde hastalık taşıyıcı unsurlar, böcekler ve toprak kaynaklı hastalık riski oldukça düşüktür. Bugüne kadar fidelerimizle ilgili herhangi bir şikayet almadık ve yoğun bir talep gördük. Tarım Müdürlüğümüzün desteği üretimimize katkı sağladı." diye konuştu.

Haberin Devamı

Arkadaş tavsiyesiyle sebze fidesi üretmeye başladı: Yıllık 4 milyon adet satıyor

"Erzincan'ın en önemli yatırımlarından birinin seracılık olması gerekiyor"

Haberin Devamı

Kışın hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle serayı ısıtmakta zorlandıklarını anlatan Beşiktaş, bir sıkıntı yaşanmaması için büyük emeklerle üretim yaptıklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

Fiyatları makul seviyede tutarak çiftçiye de destek olmaya çalıştıklarını aktaran Beşiktaş, şunları kaydetti: "Erzincan'ın en önemli yatırımlarından birinin seracılık olması gerekiyor. Doğu illerimizin tamamı, kış şartları nedeniyle sebze üretimine uygun değil. Erzincan'ın mikroklima özelliği ve bölge illere yakın olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi. Bu nedenle Erzincan’ın tamamında sera üretimi yapılsa dahi pazar sıkıntısı yoktur. Kovid-19 salgınıyla beraber insanların kırsala ve tarımsal alana ilgisi daha da arttı. Büyük çiftçiler de git gide işini büyütüyor. Sayı her geçen gün çoğalıyor. Her geçen gün tarımsal alanımız genişliyor. İnsanlar tarıma yönelmek zorunda kaldıklarını anlamaya başladılar. Tarım bütün insanların temel ihtiyacı olduğu için herkes kendi üretimini yapmaya çalışıyor. Şehirlerden köye dönüş başlıyor yavaş yavaş."

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın gözü Pakistanda ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD-İran görüşmesine damga vuran rest: 30 dakika içinde vururuz
İsraili tedirgin eden ertesi gün senaryosu İspanyanın Türkiyedeki sessiz hamlesi
İsrail'i tedirgin eden 'ertesi gün' senaryosu! 'İspanya'nın Türkiye'deki sessiz hamlesi'
İspanyol basını Galatasarayın Osimhen kararını duyurdu Dudak uçuklatan bonservis
İspanyol basını Galatasaray'ın Osimhen kararını duyurdu! Dudak uçuklatan bonservis
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar Kira yok, elektrik-su bedava
16 günde evlendiler, takıları eski bir minibüse yatırdılar! 'Kira yok, elektrik-su bedava'
Yazarlar
Tunca Bengin
Melih Aşık
Cem Kılıç
Ali Eyüboğlu
Deniz Kilislioğlu
Cansen Erdoğan (Avukat – Yazar)
İlgili Haberler
Beşiktaştaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Son dakika: Kütahyada 4.8 büyüklüğünde deprem Art arda sarsıntılar
Son dakika: Kütahya'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Art arda sarsıntılar
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu Tazminatsız işten kovuldu
Ruslara kahkaha attıran olay başına dert oldu! Tazminatsız işten kovuldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiyenin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Türkiye'nin hikayesi, sessiz bir devrimin hikayesidir