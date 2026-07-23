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ASELSAN Bosna Hersek'e antidron sistemleri tedarik edecek

23.07.2026 - 11:27 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Bosna Hersek#Savunma Sanayii

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, dost ve müttefik ülke Bosna Hersek ile antidron sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzalandığını bildirdi.

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ASELSAN Bosna Herseke antidron sistemleri tedarik edecek

Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosna Hersek ile yürütülen savunma sanayisi faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

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Dost ve müttefik ülke Bosna Hersek ile işbirliğini daha da ileriye taşıdıklarını belirten Akyol, "Bosna Hersek Savunma Bakanı Sayın Zukan Helez ile antidron sistemlerimizin tedarikine yönelik yeni bir sözleşme imzaladık. İşbirliğimizin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Bölgesel işbirliği fırsatları değerlendirildi

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen temaslara da değinen Akyol, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic ve Enerji, Madencilik ve Sanayi Bakanı Vedran Lakic ile de bir araya geldiklerini belirtti.

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Söz konusu görüşmelerde bölgedeki çalışmaların ve potansiyel işbirliği fırsatlarının ele alındığını ifade eden Akyol, "ASELSAN teknolojileriyle küresel ölçekte güven inşa etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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