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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yücel'den rekabet açıklaması

01.10.2026 - 17:26 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST#ASELSAN#TEKNOFEST Güneydoğu

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, yapay zeka, siber güvenlik, kod geliştirme ve kuantum teknolojilerinin Türkiye'nin rekabetçi konumunu ortaya koyacak stratejik alanlar olduğunu söyledi.

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ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yücelden rekabet açıklaması
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, festivalin ikinci gününde Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı tarafından düzenlenen "KÜRE Konuşmaları" etkinliği kapsamında "Savunma Sanayiinde Stratejik Bakış" başlıklı söyleşiye katıldı.

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"HAYAT BOYU ÖĞRENMEK VE BASKIN YETENEĞİ BULMAK GEREKİYOR"

Yücel, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede, geçmişte teknolojiye ulaşımın kısıtlı olduğunu ancak bugün TEKNOFEST gibi etkinliklerin teknolojiyi gençlerin ayağına getirdiğini söyledi.

Şanlıurfa gibi kadim şehirlerde bu vizyonun gençlere aktarılmasının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Yücel, üniversiteden mezun olunan andan itibaren bilgilerin eskimeye başladığına dikkati çekti.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yücel, şunları kaydetti:

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"Hayat boyu öğrenmek lazım. Sürekli kendinizi güncel tutma, dünyayı yakından takip etme, teknolojik gelişmeleri kendi alanınıza bağlı olarak baskın yeteneği bulmak çok önemli. Baskın yetenek, insanların aslında mutlaka sevdiği işi yapması ve kabiliyeti olan alanı tespit ederek, yeteneklerini tespit ederek o alanda uzmanlaşması büyük bir faydayı, verimi ve mutluluğu ortaya çıkartıyor."

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"ASİMETRİK AVANTAJ ELE GEÇİRİLDİĞİ ZAMAN BÜYÜK BİR BAŞARI ORTAYA ÇIKIYOR"

Asimetrik harp konseptinin savunma sanayisi açısından önemini vurgulayan Yücel, son dönemde yaşanan çatışmaların bu alandaki tecrübeleri gözler önüne serdiğini vurguladı.

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Yücel, pahalı sistemlerin ucuz ekipmanlarla durdurulabildiğini belirterek, "Savunma sanayisinde asimetrik alanda, son savaşlar bize şunu gösterdi, pahalı bir saldırı ekipmanını, ucuz bir ekipmanla durdurmak, ucuz bir ekipmanla, pahalı bir sisteme saldırmak... Bu sayede aslında ekonomik avantaj, hızlı üretim avantajı ve asimetrik avantaj ele geçirildiği zaman büyük bir başarı ortaya çıkıyor. Bunun karşısında da hiçbir güçlü ülke klasik yöntemlerle direnemiyor. Bunun örneklerini Ukrayna'da gördük." ifadelerini kullandı.

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"YAZILIM TEKNOLOJİLERİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Çip ve ekran üretimi gibi teknolojilerin çok büyük ölçek ve ciddi yatırım gerektirdiğine işaret eden Yücel, bu alanlarda rekabetçi olmanın kolay olmadığını, ancak yazılım teknolojilerinin fırsatlar sunduğunu anlattı.

Yücel, Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne de dikkati çekerek, "Yapay zeka, siber güvenlik, kod geliştirme ve kuantum teknolojileri bizim belli kabiliyetlerimizle ve yetişmiş insan gücümüzle rekabetçi olacağımız alanlardır. Hesaplama ve rekabet gücümüz var, kodlama yeteneklerine sahip gençlerimiz var." diye konuştu.

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TEKNOFEST gibi etkinliklerin gençlere özgüven aşıladığını belirten Yücel, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Yücelden rekabet açıklaması

DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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