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ASELSAN Genel Müdürü Akyol "TEKNOFEST Mavi Vatan"ın açılışında konuştu

20.08.2026 - 14:59 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Ahmet Akyol#TEKNOFEST

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek, "86 milyon vatandaşımızın ve umudunu Türkiye'ye bağlamış dost ülkelerin kaderi, denizlerdeki gücümüze göre şekillenecek. Bu nedenle güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." dedi.

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ASELSAN Genel Müdürü Akyol TEKNOFEST Mavi Vatanın açılışında konuştu

Ahmet Akyol, konuşmasına, dedesinin tersane emeklisi olması dolayısıyla tersane ve donanmanın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek başladı. Çocukluğundan itibaren tersanenin kendisi ve çevresindeki gençler için bir ilham kaynağı olduğunu ifade eden Akyol, şöyle konuştu:

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"Bu tersaneye (Gölcük Tersanesi Komutanlığı) komşu olmak, burayı dışarıdan seyretmek bile sadece bizim için değil, birçok çocuğun askerliğe, donanmaya ve savunma sanayisine gönül vermesine vesile olmuştur. Geleceğimize yapılan en güzel yatırım olarak gördüğüm TEKNOFEST'ler işte bu açıdan çok değerli. TEKNOFEST'lerdeki atmosferi bizzat deneyimlemek, buralarda yarışmak çocuklarımızın, gençlerimizin bilim ve teknoloji sevdalarını perçinliyor."

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"GÜÇLÜ BİR DONANMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR"

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Ahmet Akyol, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada denizlerin ve donanmanın ülke açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

Malazgirt Zaferi'nden kısa süre sonra Çaka Bey'in İzmir'de ilk donanmayı kurmasının coğrafya ve strateji açısından önemli bir mesaj verdiğini belirten Akyol, "Anadolu'ya yerleşen atalarımız bu coğrafyanın kaderinin yalnızca karada değil, denizlerde de belirlendiğinin ilk günden bilincindeydiler. Bugün de 86 milyon vatandaşımızın ve umudunu Türkiye'ye bağlamış dost ülkelerin kaderi denizlerdeki gücümüze göre şekillenecek. Bu nedenle güçlü bir donanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." diye konuştu.

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Akyol, uzun bir aradan sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yeniden gemi inşasına başlanacağını ve tamamen milli imkanlarla geliştirilen MİLDEN denizaltısının da Gölcük'teki tersanede üretileceğini belirtti.

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Bu adımın Kocaeli ve Türkiye açısından çok kıymetli olduğunu ifade eden Akyol, "Bu kentin bir evladı olarak ASELSAN'ın bu faaliyetleri desteklemek adına tersanedeki mevcut tesisimize ilave olarak yeni bir tesisin inşasına da başladığımızı gururla buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

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Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Akyol, TEKNOFEST kuşağının Türkiye'nin dünyaya çok daha güçlü şekilde damga vuracağına inandığını belirterek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

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