Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaASELSAN güdüm kitleri, hedefleri başarıyla vurdu
HaberlerUzmanpara

ASELSAN güdüm kitleri, hedefleri başarıyla vurdu

04.09.2026 - 11:41 | Son Güncellenme:

#Gözde Güdüm Kiti#Askeri Teknoloji#Hedef Vurma

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, hedeflerini tam isabetle vurdu.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti'nde, 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde lazer güdüm kitleri (LGK) test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan iki LGK-84, AKINCI SİHA platformundan bir LGK-82 ve bir GÖZDE mühimmatı atıldı. İlk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka zırhlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. GÖZDE mühimmatı ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. Dört atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

LGK-82 ve LGK-84, sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak, sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez daha gösterdi. (DHA)

EN ÇOK OKUNANLAR
Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli ABD’yi karıştırdı
Ruhi Çenet’in ‘Hasidik Yahudiler’ belgeseli ABD’yi karıştırdı
Mauro Icardi gözden düştü Beklediği teklifi alamadı
Mauro Icardi gözden düştü! Beklediği teklifi alamadı
Altında büyük kırılma kapıda mı Piyasalar bugün sarsılabilir
Altında büyük kırılma kapıda mı? Piyasalar bugün sarsılabilir
‘El Nino çok güçlü geliyor’
‘El Nino çok güçlü geliyor’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirKaptan ehliyetlerinde sorun çok…
Cem Kılıç
Cem KılıçMesleki sır korunmalı
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüEzber bozmak (3)
Abdullah Karakuş
Abdullah Karakuş10 bin km uzakta ne görünüyor?
Mehmet Tez
Mehmet TezKültür savaşları: K-Pop, Çin ve Hindistan’da süper grup peşinde
Atilay Kandemir
Atilay KandemirDost ağırlaması
İlgili Haberler
Son dakika... Berhan Şimşek CHP MYKdan istifa etti
Son dakika... Berhan Şimşek CHP MYK'dan istifa etti
Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı
Tramvayın önüne koşan çocuğu son anda kurtardı!
Hukuk bürolarında ‘panel’ soruşturmasında detaylar belli oldu 31 adrese arama
Hukuk bürolarında ‘panel’ soruşturmasında detaylar belli oldu! 31 adrese arama
Arif Ahmet Denizolgunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktora tutuklama talebi