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ASELSAN kiti F16'dan vurdu! Tam isabet: "At-unut" yeteneğine sahip

26.10.2026 - 17:08 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#F-16#KGK-84

ASELSAN'ın geliştirdiği ve savaş uçaklarının düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden taarruz yapmasına olanak tanıyan KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti, Sinop Atış Alanı'nda F-16 platformundan yapılan ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla geçti.

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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileri ve uzun menzilden önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyetiyle göreve hazırlanıyor.

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Sistemin F-16'dan gerçekleştirilen ilk kalifikasyon menzil atışı, Sinop Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi.

F-16'DAN ATILDIĞINDA MENZİLİ 100 KİLOMETREYE ULAŞABİLİYOR

Mühimmatın en kritik bileşenlerinden biri olan açılır kanat sistemi, hedefe serbest düşüş yerine süzülerek uçuş gerçekleştirilmesini sağlıyor.

"At-unut" yeteneğine sahip KGK-84, F-16 savaş uçaklarından atıldığında 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. Sistem sayesinde savaş uçakları, düşman hava savunma sistemlerinin menziline girmeden ve güvenli bölgeden saldırı yapma imkanına kavuşuyor.

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ASELSAN kiti F16dan vurdu Tam isabet: At-unut yeteneğine sahip

SERBEST DÜŞÜM BOMBALARINI AKILLI MÜHİMMATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

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KGK-84, 2000 libre sınıfında yer alan MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T serbest düşüm bombalarına entegre edilerek, bu silahları yüksek güvenilirliğe sahip uzun menzilli hava-yer akıllı mühimmatlarına dönüştürüyor.

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Kendi tümleşik ataletsel seyrüsefer sistemi (ANS) ve küresel konumlandırma sistemi (KKS) ile donatılan kit, uzun menzilden bırakıldığında düşman sahasına girmeden yüksek vuruş hassasiyeti ve doğruluğuyla görev icra ediyor. Ayrıca GPS karıştırmasına dayanıklı anteni sayesinde elektronik harbe karşı da direnç gösteriyor.

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ASELSAN kiti F16dan vurdu Tam isabet: At-unut yeteneğine sahip

HER TÜRLÜ HAVA ŞARTINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Yüksek tahribat gücüne sahip KGK-84, her türlü hava şartında, gece ve gündüz koşullarında kullanılabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Açılır kanatları sayesinde uzun menzile ulaşabilen sistem, aynı zamanda fırsat hedeflerine de taarruz edebiliyor.

ASELSAN kiti F16dan vurdu Tam isabet: At-unut yeteneğine sahip

Sistem, barındırdığı CRPA antijam anteni ile Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) karıştırmalarına karşı dayanıklılık gösteriyor. KGK-84, bütünleşik ANS/KKS tabanlı güdüm kiti altyapısıyla yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısı özelliğine sahip olan sistem, MIL-STD-1760 askeri standardı ile uyumlu olarak çalışıyor.

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