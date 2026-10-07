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ASELSAN ve SSB arasında 195 milyon dolarlık radar sözleşmesi

07.10.2026 - 09:25 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#SSB#Radar Sistemleri

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında radar sistemlerinin tedarikine yönelik 195 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.

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ASELSAN ve SSB arasında 195 milyon dolarlık radar sözleşmesi

ASELSAN, radar sistemlerinin tedarikine ilişkin yeni bir sözleşmeye imza attı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedarikine ilişkin 195 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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