ASELSAN yeni ihracat sözleşmeleri imzaladı

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile 'haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına' ilişkin 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmelerine imza attı.

26.01.2026 - 10:13 | | AA
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

