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ASELSAN'dan 157,9 milyon dolarlık sözleşme

06.10.2026 - 09:59 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Elektronik Harp#Silah Sistemleri

ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında 157,9 milyon dolarlık elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmeleri imzalandı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

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Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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