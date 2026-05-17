ASELSAN'dan KORKUT paylaşımı

ASELSAN'ın paylaşımında 'KORKUT senfonisi' başlığıyla paylaşılan görüntülerde, KORKUT Hava Savunma Top Sistemi'nden yapılan atışların görüntülerine yer verildi. EFES-2026 Tatbikatı kapsamında atış yapan KORKUT'a ait görüntüler, senfoniye benzetildi.

KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, ASELSAN tarafından alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem; İHA, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor. KORKUT, 35 milimetre kalibre çift namlulu top sistemi ile donatıldı.