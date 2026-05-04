ASELSAN'dan rekor! Piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçti

04.05.2026 - 14:20 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Savunma Teknolojisi#Piyasa Değeri

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı.

ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

Memur ve emekliler dikkat! 4 aylık zam farkı netleşti
Ailenin geçmişi de dram! Şişli'deki kayınvalide dehşetinde yeni detaylar
Tedesco ile yönetim arasında Sörloth gerilimi!
Eşi için alamadı üreticisi oldu! Evin bahçesinde başladı: ‘Getirisi çok yüksek’
Özay Şendir'Süreç' üzerine varsayımlar...
Tunca BenginKurban celladıyla kucaklaşır mı?..
Cem KılıçÇalışan anneler için 24 hafta izin dönemi
Didem Özel TümerCHP eylemselliğinde yeni aşama
Abdullah KarakuşHürmüz hesapları ve gerçekler
Hakkı ÖcalTrump, kurşun askerlerini geri çekiyor!
Dr. Demet ErciyesZayıflama iğneleri: Mucize mi, bekleyen soru işaretleri mi?
Asu MaroBaharla beraber uyanan umutlar
Prof. Dr. Mahmut ÖzerBüyük Dil Modellerinin Hakikat ile İmtihanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi