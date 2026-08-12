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ASELSAN'ın ASELBUOY sistemleri İHA'lara denizaltı savunmasında yetenek kazandırıyor

12.08.2026 - 12:58 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Denizaltı Savunma#ASELBUOY P

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELBUOY P ve ASELBUOY POD sistemleri, insansız hava platformlarının denizaltı tehditleriyle etkin mücadele etmesinde önemli rol oynuyor.

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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen söz konusu sistemler, denizaltı savunmasında bütünleşik bir çözüm sunuyor. ASELBUOY P, su altı tehditlerinin tespitine yönelik pasif akustik algılama kabiliyeti sağlarken ASELBUOY POD ise sonoboyların farklı hava platformlarından güvenli ve etkin şekilde su altına bırakılmasına imkan tanıyor. Söz konusu iki sistemin birlikte kullanımıyla özellikle insansız hava platformları, denizaltı tehditlerine karşı etkin bir yetenek kazanıyor.

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ASELBUOY P DENİZİN ALTINDAKİ TEHDİTLERİ TESPİT EDİYOR

Deniz karakol uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterler gibi farklı platformlardan bırakılabilen ASELBUOY P, görev bölgesine intikalinin ardından hassas su altı sensörü ile akustik ortamı dinleyerek denizaltıları tespit ediyor.

Sistem, elde ettiği verileri su yüzeyindeki şamandırada bulunan haberleşme sistemi üzerinden gerçek zamanlı olarak hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Sistem, operasyonel unsurların su altındaki tehditlere dair akustik durumsal farkındalığının artırılmasına önemli bir katkı sağlıyor.

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ASELBUOY POD SONOBOYLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE BIRAKIYOR

"Suda yüzen dinleme cihazı" olarak bilinen sonoboyların İHA platformlarına entegrasyonu için geliştirilmiş modüler bir atıcı sistem olan ASELBUOY POD, şamandıraların su altına güvenli, kontrollü ve görev gereksinimlerine uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor.

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Farklı platformlara uyarlanabilen yapısıyla görev ihtiyaçlarına göre kullanılabilen sistem, farklı sonoboy tiplerinin bırakılmasına da imkan sağlayarak operasyonel esneklik imkanı sunuyor.

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MAVİ VATANIN SU ALTI GÜVENLİĞİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SONOBOY TEKNOLOJİLERİ

ASELSAN'ın yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdiği ASELBUOY P ve ASELBUOY POD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi alanındaki kabiliyetlerini artırıyor.

Farklı hava platformlarında kullanılabilen söz konusu çözüm ailesi, mavi vatanın güvenliğine katkı sağlamasının yanında Türkiye'nin su altı teknolojilerindeki yetkinliğini de daha ileriye taşıyor.

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