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ASELSAN'ın yerli röntgen cihazı kalitesi ve hızıyla süreçleri kolaylaştırıyor

27.09.2026 - 12:13 | Son Güncellenme:

#ASELSAN#Healthview#Röntgen

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "HealthView ADR-M100 Motorize Dijital Röntgen Cihazı", hem sağlık çalışanları hem de hastalar için süreci hızlandırıyor.

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ASELSANın yerli röntgen cihazı kalitesi ve hızıyla süreçleri kolaylaştırıyor

Hastaneler, tıp merkezleri ve sahra hastanelerinde kullanıma elverişli tasarımla geliştirilen cihaz, düşük dozda yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebiliyor.

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Prize takılı olmadan bataryayla çekim yapabilme ve entegre 19 inç dokunmatik ekrana sahip HealthView, görüntüleri kablosuz olarak bilgisayar ortamına aktarabiliyor.

Özellikle yoğun bakım ve servislerde yatan hastalara röntgen odasına gitmeden yatağında görüntülenme olanağı sağlayan cihaz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Şubat 2026'da hizmete alındı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, sağlık hizmetlerinde teknolojiyi değerlendirirken kendileri için önemli noktalardan birisinin de cihazın sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırması olduğunu söyledi.

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Güneysu, kullanımı pratik, güvenilir ve ihtiyaç halinde her an cihazın hazır olmasının önemine değinerek, "Bu açıdan baktığımızda yerli üretim cihazımızdan oldukça memnunuz. Taşınabilir olması, hızlı kurulabilmesi, farklı alanlarda ve ihtiyaç duyulan noktalarda cihazı kolaylıkla kullanabilmemizi sağlıyor. Kullanıcının hareket kabiliyetini kısıtlamaması da önemli avantajı." dedi.

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"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÖNEMLİ HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLIYOR"

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Bugüne kadar cihazla yaklaşık 7 bin çekim gerçekleştirdiklerini ve bu kadar yoğun kullanım sürecinde cihazın herhangi arıza vermediğini belirten Güneysu, "Diğer memnun olduğumuz konu da batarya performansı. Özellikle sahada çalışan ekiplerimiz açısından cihazın şarj konusunda kullanıcıyı yarı yolda bırakmaması çok önemli. Bataryasının iyi olması sayesinde cihaza ihtiyaç duyduğumuzda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bu da sağlık çalışanlarımıza önemli hareket özgürlüğü sağlıyor." diye konuştu.

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Güneysu, cihazın dayanıklı ve sağlam altyapısının sahadaki kullanım açısından önemli olduğunu vurgulayarak, yüksek teknoloji altyapısına sahip olması, farklı ihtiyaçlara uyarlanabilmesi ve kullanımının da kolay olmasının sağlık çalışanlarının işini ciddi kolaylaştırdığını kaydetti.

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ÇEKİM KALİTESİ YÜKSEK, TAŞINABİLİR VE HIZLI

Yerli ve milli üretim olmasının kendilerini gururlandırdığını, cihazın bakım ve servis desteğinin de önemli avantaj sağladığını anlatan Güneysu, şöyle devam etti:

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"8-9 ayda yaptığımız 7 bin çekimle oluşan deneyimimiz, cihazın pratik, dayanıklı, güvenilir ve sahada kullanıma uygun olduğunu gösterdi. Sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştıran, onlara hareket özgürlüğü sağlayan, yerli üretim olmasıyla da ayrıca değer taşıyan teknoloji olduğunu düşünüyoruz. Çekim kalitesinin de yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun yanında altyapısındaki yüksek teknolojiyle hastanın röntgenlerinin bilgisayarlara aktarılması da çok hızlı şekilde gerçekleşiyor."

Güneysu, cihazın sağlık hizmetlerine kazandırılmasında emeği geçen ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Radyoloji teknikeri Çağrı Demir de cihazın taşınabilir olmasının kendilerine avantaj sağladığını belirterek, "İhtiyaç olduğunda kolaylıkla götürüp kullanabiliyoruz. Kullanım ve pratiklik açısından özellikle bataryasının uzun ömürlü olması bizim için ayrıca kolaylık sağlıyor." dedi.

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