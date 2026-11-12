HABER MERKEZİ 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için hazırlıklar hız kazandı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren zam görüşmeleri öncesinde gözler Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi.

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Yeni yılda uygulanacak ücretin hangi oranda artırılacağı henüz belli olmazken, ekonomi gündeminde farklı zam ihtimalleri konuşulmaya başlandı. Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35 zam oranları dikkat çekiyor.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışanların enflasyona karşı korunacağı yönündeki açıklamaları, yeni ücret beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2027 yılında uygulanacak asgari ücretle ilgili değerlendirmesinde çalışanların enflasyon karşısında korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti.

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Yeni dönemde asgari ücretlilerin mağdur edilmemesi için çalışacaklarını ifade eden Işıkhan, mümkün olan en yüksek ücret artışının yapılması yönünde çaba göstereceklerini açıkladı.

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Bakanın açıklamaları sonrasında milyonlarca çalışan, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Aralık ayında başlayacak görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının talepleri ile ekonomik göstergelerin belirleyici olması bekleniyor.

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2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 ZAM SENARYOSU

2026 yılının başında yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücret için üç farklı artış oranı üzerinden hesaplama yapılıyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'a göre yüzde 25, yüzde 30 ve yüzde 35 zam ihtimallerine göre yeni maaş tutarları da şekilleniyor.

İşte 2027 asgari ücret için öne çıkan üç zam senaryosu:

1. Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret kaç TL olacak?

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Asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yapılması durumunda net maaşın 35 bin 94 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu senaryoda çalışanların mevcut ücretine yaklaşık 7 bin 19 TL zam yapılmış olacak.

2. Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

İkinci senaryoda ise yüzde 30 zam ihtimali bulunuyor. Bu oranın uygulanması halinde 28 bin 75 TL olan net asgari ücret 36 bin 498 TL seviyesine çıkacak. Böylece çalışanların aylık ücretinde yaklaşık 8 bin 423 TL artış gerçekleşecek.

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3. Yüzde 35 zam gelirse yeni maaş kaç TL olacak?

En yüksek artış ihtimali olarak öne çıkan yüzde 35 zam senaryosunda ise net asgari ücretin 37 bin 902 TL'ye ulaşması hesaplanıyor. Bu durumda mevcut maaşa yaklaşık 9 bin 827 TL ilave yapılmış olacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Komisyon toplantılarında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin değerlendirmeleri doğrultusunda yeni ücret için görüşmeler gerçekleştirilecek. Enflasyon verileri, ekonomik göstergeler ve çalışanların alım gücü, pazarlık sürecinin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından kararın kamuoyuna açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GÖZLER ARALIK AYINDAKİ TOPLANTILARDA

Asgari ücrette yüzde 25, 30 ve 35 zam ihtimalleri üzerinden yapılan hesaplamalar çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Ancak söz konusu rakamlar henüz kesinleşmiş zam oranları değil, mevcut ücret üzerinden yapılan olası artış hesaplamaları olarak öne çıkıyor.

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Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret, Aralık ayında gerçekleştirilecek komisyon görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.