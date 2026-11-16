Asgari ücrette hesaplar yeniden yapıldı! 5 zam senaryosu: İşte yeni maaşlar

HABER MERKEZİ 2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni ücretin belirlenmesine yönelik süreç yaklaşırken, ekonomi gündeminde farklı zam senaryoları konuşulmaya başlandı. Özellikle son açıklanan enflasyon rakamları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu tahminini güncellemesi, asgari ücret hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.

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Aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruş üzerinden farklı artış oranları hesaplanıyor.

Yüzde 25, yüzde 27,52, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35 zam ihtimallerine göre yeni asgari ücretin ulaşabileceği seviyeler ortaya çıkarken çalışanların gözü komisyon görüşmelerine çevrildi.

ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için hazırlıklar devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında başlayacak toplantılarında işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yeni ücret için değerlendirmelerde bulunacak.

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Görüşmeler öncesinde çalışanların alım gücü, gerçekleşen enflasyon ve gelecek döneme ilişkin ekonomik beklentiler önem taşıyor.

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2026 yılının ilk 10 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, yeni asgari ücretin hangi seviyeye ulaşabileceğine ilişkin hesaplamalar da güncellendi.

Komisyonun belirleyeceği zam oranı henüz kesinleşmezken farklı senaryolar, çalışanların yeni yılda alabilecekleri maaşlara ilişkin fikir veriyor.

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10 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 27,52 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim 2026 enflasyon verileri, asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan göstergeler arasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya kıyasla yüzde 2,58 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.

Yılbaşından ekim ayı sonuna kadar yaşanan toplam fiyat artışı yüzde 27,52 seviyesine ulaşırken, on iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 31,23 olarak kaydedildi.

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Bu verilerin ardından asgari ücrete yılın ilk 10 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması ihtimali de hesaplamalara dahil edildi.

Mevcut net asgari ücret üzerinden yüzde 27,52 artış hesaplandığında yeni maaşın yaklaşık 35 bin 802 TL seviyesine çıkabileceği görülüyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

2027 asgari ücret zammına ilişkin beklentileri etkileyen gelişmelerden biri de Merkez Bankası'nın son Enflasyon Raporu oldu.

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TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda 2026 yılına ilişkin tahminlerin güncellendiğini açıkladı.

Buna göre daha önce yüzde 28 olarak duyurulan 2026 yıl sonu enflasyon tahmini, 1,5 puan artırılarak yüzde 29,5'e yükseltildi.

Merkez Bankası, gelecek iki yıla ilişkin enflasyon beklentilerinde de değişikliğe gitti. 2027 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21, 2028 yılına ilişkin beklenti ise yüzde 13,5 olarak açıklandı.

TCMB'nin 2026 yılı için belirlediği yüzde 29,5'lik tahmin, asgari ücret zam senaryolarında öne çıkan oranlardan biri haline geldi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası'nın yüzde 29,5 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahmininin asgari ücrete aynı oranda yansıtılması durumunda yeni maaşın ne kadar olacağı hesaplandı.

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruşa yüzde 29,5 zam uygulanması halinde yeni tutar yaklaşık 36 bin 358 TL'ye yükseliyor.

Bu hesaplamada çalışanların aylık net maaşına yaklaşık 8 bin 282 TL artış yapılmış oluyor.

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Ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, asgari ücrete doğrudan aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Nihai ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği görüşmelerin ardından belirlenecek.

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 5 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yeni asgari ücrete ilişkin hesaplamalarda yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değişen oranlar öne çıkıyor.

Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, uygulanabilecek farklı zam oranlarına göre çalışanların maaşlarının hangi seviyeye ulaşabileceğini gösteriyor.

İşte 2027 yılı için hazırlanan 5 farklı asgari ücret zam senaryosu:

YÜZDE 25 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yapılması durumunda net maaş 35 bin 94 TL seviyesine yükseliyor.

Bu senaryo, hesaplamalarda değerlendirilen en düşük artış oranı olarak öne çıkıyor.

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Mevcut ücretle karşılaştırıldığında yaklaşık 7 bin 19 TL'lik artışa karşılık gelen bu oran, yeni yılda maaşların 35 bin TL sınırını aşması anlamına geliyor.

YÜZDE 27,52 ZAM SENARYOSUNDA YENİ MAAŞ

TÜİK tarafından açıklanan yılın ilk 10 aylık enflasyon oranı olan yüzde 27,52'nin asgari ücret zammında esas alınması ihtimali de hesaplamalar arasında bulunuyor.

Bu oranda artış yapılması durumunda net asgari ücret yaklaşık 35 bin 802 TL'ye çıkıyor.

Söz konusu hesaplama, ocak-ekim döneminde gerçekleşen enflasyonun mevcut maaşa yansıtılması esasına dayanıyor.

Ancak yılın tamamına ilişkin enflasyon verileri henüz açıklanmadığı için bu oran nihai yıl sonu enflasyonunu göstermiyor.

YÜZDE 29,5 ZAMDA ASGARİ ÜCRET 36 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Merkez Bankası'nın güncel yıl sonu tahmini olan yüzde 29,5, asgari ücret hesaplamalarında dikkat çeken bir diğer senaryo.

Bu artış oranının uygulanması halinde net maaş 36 bin 358 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece asgari ücrette 36 bin TL sınırı aşılmış oluyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminini yukarı yönlü güncellemesi, asgari ücret görüşmeleri öncesinde bu hesaplamanın gündeme gelmesine neden oldu.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

Asgari ücret zammına ilişkin beklentilerde yüzde 30 oranı da öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor. Mevcut net asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde yeni ücret 36 bin 498 TL'ye yükseliyor. Bu senaryoda çalışanların aylık net maaşında yaklaşık 8 bin 423 TL artış gerçekleşiyor. Yüzde 30'luk artış, Merkez Bankası'nın yüzde 29,5 seviyesindeki yıl sonu enflasyon tahminine yakın olması nedeniyle dikkat çekiyor.

YÜZDE 35 ZAM GELİRSE ASGARİ ÜCRET 38 BİN TL'YE YAKLAŞACAK

Beş farklı hesaplama arasında en yüksek zam oranı yüzde 35 olarak öne çıkıyor. Asgari ücrete yüzde 35 oranında artış yapılması durumunda yeni net maaşın 37 bin 902 TL olması hesaplanıyor. Bu senaryoda çalışanların aylık gelirine yaklaşık 9 bin 826 TL eklenmiş olacak.

Böylece net asgari ücret 38 bin TL sınırına yaklaşacak. Ancak yüzde 35 zam ihtimali de diğer hesaplamalarda olduğu gibi henüz resmi bir karar değil, olası artış oranları üzerinden oluşturulan bir senaryo niteliği taşıyor.

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde gözler yeni enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK'in kasım ayı enflasyon rakamlarını 3 Aralık'ta açıklaması bekleniyor.

Kasım ayı verilerinin ardından yılın son ayına ilişkin enflasyon beklentileri de yeniden değerlendirilecek. Aralık ayı enflasyonunun ise 2027 yılının ocak ayında açıklanmasıyla birlikte 2026 yılının toplam enflasyon oranı kesinleşecek.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor. Komisyonun gerçekleştireceği toplantılarda çalışanların geçim koşulları, işverenlerin maliyetleri ve ekonomik göstergeler ele alınacak.

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin, görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Şu ana kadar gündeme gelen yüzde 25, yüzde 27,52, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35'lik artış oranları kesinleşmiş zam kararlarını göstermiyor. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni maaş, aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek.