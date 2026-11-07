HABER MERKEZİ Bayram, asgari ücrette yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artışın gündeme gelebileceğini belirtti. Yüzde 25'lik zam senaryosunda ücretin 35 bin TL civarına, yüzde 30'luk artışta ise 36 bin 500 TL seviyesine ulaşabileceğini ifade eden Bayram, bu oranların üzerine refah payı eklenmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Asgari ücretin belirlenmesinde temel ölçütün çalışanların alım gücünün korunması olması gerektiğini vurgulayan Muhammet Bayram, zam oranının belirlenmesinde enflasyon verilerinin belirleyici olacağını kaydetti.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasının esas alınmasını doğru bulmadığını belirten Bayram, ücret artışında gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Bayram, asgari ücrette yüzde 30 civarında bir artışın mümkün olduğunu düşündüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

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"En az gerçekleşen enflasyon neyse o oranda zam yapılmalı. Bu noktada yüzde 30'luk bir zammın asgari ücret için belirlenebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun üzerine bir refah payı da gündeme gelebilir. Yüzde 25 artış olursa 35 bin TL civarında, yüzde 30'luk bir artış olursa 36 bin 500 TL'ye kadar bir ücret belirlenebileceğini düşünüyorum."

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İÇİN ADALET VURGUSU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma sistemine de değinen Bayram, komisyonun temel amacının işçi ve işveren arasında dengeli bir ücret belirlemek olduğunu söyledi.

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Devletin bu süreçte arabulucu konumunda bulunduğunu belirten Bayram, bir taraftan çalışanların emeğinin karşılığını almasının, diğer taraftan işverenlerin mevcut ekonomik koşullarda faaliyetlerini sürdürebilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Bayram, işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in son toplantılara katılmamasını da değerlendirdi. Komisyonun adil olmadığı yönündeki eleştirilerin gündeme geldiğini hatırlatan Bayram, asıl hedefin çalışanların haklarını korumak ve bu doğrultuda mücadele etmek olması gerektiğini belirtti.

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MAAŞLARIN YIL SONUNA DOĞRU ETKİSİ NEDEN AZALIYOR?

Asgari ücret tartışmalarının yanı sıra özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin gelir vergisi nedeniyle yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Bayram, ücretlilerin önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gelir vergisi dilimlerinin yıl içerisinde değişmesi nedeniyle çalışanların maaşlarında özellikle eylül ve ekim aylarından itibaren düşüş yaşanabildiğini belirten Bayram, bu durumun çalışanların satın alma gücünü olumsuz etkilediğini ifade etti.

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Bayram'a göre çözüm önerilerinden biri, ücret gelirleri üzerinden uygulanan vergi oranlarının sabitlenmesi. Böylece çalışanların yılın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek vergi dilimine girmesi nedeniyle net maaşlarında yaşanan kayıpların önüne geçilebileceğini belirten Bayram, ücretliler açısından daha öngörülebilir bir vergilendirme sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

ÇALIŞANLARA KİRA, YAKACAK VE GİYECEK YARDIMI ÖNERİSİ

Çalışanların refah seviyesinin yalnızca maaş artışıyla yükseltilemeyeceğini belirten Bayram, işverenler tarafından sağlanabilecek sosyal desteklerin de önem taşıdığını söyledi.

Özellikle büyükşehirlerde giderek ağırlaşan kira giderlerine dikkat çeken Bayram, çalışanlara kira yardımı verilmesinin gündeme alınabileceğini ifade etti.

Giyecek ve yakacak yardımlarının da çalışanların bütçesine katkı sağlayabileceğini belirten Bayram, bu tür desteklerin yaygınlaştırılmasıyla ücretlilerin yaşam koşullarının iyileştirilebileceğini kaydetti.

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Bayram'a göre ücret artışlarının yanı sıra sosyal yardımlar ve vergi düzenlemeleri de çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirecek adımlar arasında yer alıyor.

2027 TEMMUZ ARA ZAMMI GÜNDEMDE!

Asgari ücrette yıl içerisinde ara zam yapılması gerektiğini savunan Muhammet Bayram, mevcut sistemde yıl başında yapılan artışın yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerinde etkisini kaybettiğini söyledi.

Çalışanların yıl başında aldıkları zamla elde ettikleri gelir artışının, enflasyon karşısında zaman içerisinde eridiğini belirten Bayram, bu nedenle ara dönem ücret artışının bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Bayram, işverenlere ilave maliyet yükü oluşturmayacak bir model üzerinde çalışılması gerektiğini belirterek ara zammın çalışanların refahını korumak açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına gerilemesinin de çalışanların alım gücünü destekleyecek düzenlemeler için fırsat oluşturabileceğini belirten Bayram, 2027 yılına ilişkin beklentisini de paylaştı.

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Bayram, 2027 yılında temmuz ayında yeniden ara zam yapılması ihtimalini yüksek gördüğünü ifade ederek çalışanların gelirlerinin enflasyon karşısında korunması gerektiğini vurguladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ÖZEL SEKTÖR MAAŞLARINI DA ETKİLEYECEK

Asgari ücrette yapılacak artışın yalnızca bu ücretle çalışanları ilgilendirmediğini belirten Bayram, özel sektördeki diğer ücretlerin de zam döneminden etkileneceğini söyledi.

Asgari ücret artışıyla birlikte iş yerlerinde maaş düzenlemelerinin gündeme geldiğini ifade eden Bayram, özellikle asgari ücretin üzerinde gelir elde eden çalışanların da bu artışa yakın oranlarda zam alabileceğini belirtti.

Ancak yüksek maaş alan çalışanların ücret artışlarının asgari ücretle aynı oranda gerçekleşmesinin zorunlu olmadığını hatırlatan Bayram, şirketlerin ekonomik koşulları ve ücret politikalarının da belirleyici olacağını kaydetti.

Bu kapsamda asgari ücrette belirlenecek yeni rakamın, özel sektördeki genel maaş artışları üzerinde de etkili olması bekleniyor.