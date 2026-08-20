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Askeri bando TEKNOFEST Mavi Vatan'da konser verdi

20.08.2026 - 17:40 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST Mavi Vatan#Askeri Bando Konseri#Deniz Kuvvetleri

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Karma Bandosu, Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında konser verdi.

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Askeri bando TEKNOFEST Mavi Vatanda konser verdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

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Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da karma bando, çeşitli eserlerden oluşan repertuvarını seslendirdi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konserde, bando ekibinin seslendirdiği eserlere izleyiciler de zaman zaman eşlik etti. Konser, bandonun eserleri seslendirmesinin ardından katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.

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