Askeri bando TEKNOFEST Mavi Vatan'da konser verdi

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Haberlerimizi Google'da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da karma bando, çeşitli eserlerden oluşan repertuvarını seslendirdi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konserde, bando ekibinin seslendirdiği eserlere izleyiciler de zaman zaman eşlik etti. Konser, bandonun eserleri seslendirmesinin ardından katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.